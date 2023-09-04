輕舟已過萬重山？華為重推5G手機　分析：世界局勢向和平多邁一步

美國商務部長雷蒙多訪華之際，華為29日無預警發布Mate 60 Pro智能手機。該款智能機支持5G網絡，或表明華為已突破美國對5G芯片的封鎖。華為重新推出5G手機，是中美競爭中一個標誌性的事件，是一個了不起的突破。華為5G手機回來了，在世界局勢和平與戰爭的分岔口，向和平一側多邁了一步。



本文轉載自微信公號「西西弗評論」。



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在沒有任何炒作的情況下，華為冷不丁的上線了Mate 60 Pro手機的先鋒銷售。網絡輿論場上一片歡騰，紛紛用「忽報人間曾伏虎」，「劍外突傳收薊北」，「輕舟已過萬重山」來形容此刻的心情。這次輿論場上黑華為的，似乎比排核污水事件站在日本一方的人還要少。也許是因為華為這次突然襲擊，那些黑錢還沒到位吧。

當然，黑華為的聲音仍然會有。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。這些「猿聲」隨便叫吧，輕舟上的人壓根兒就不在乎。

雖然華為沒有明說，網絡上已經流傳各種拆機測試視頻，Mate 60 Pro支持5G，使用的是麒麟芯片，這已經是一個確定的事實。華為5G回來了。

華為重新推出5G手機，這將是中美競爭中一個標誌性的事件，是一個了不起的突破。

29日當天沒搶到。不過也無所謂了，繼續搶。這次只有512GB的，將來出了1TB的，還會再買一台。被制裁之前2020年買的P40 Pro+，終於看到了退役的曙光。

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中美技術封鎖與反封鎖的核心，技術戰的主戰場，就是半導體。

其他落後西方/美國比較大的領域，創新藥、儀器儀表、航空發動機，都沒有半導體這麼難搞。創新藥落後幾年，也沒啥大不了的。美國創新藥這麼了不起，人均預期壽命還不如中國。提高全民健康水平，提高預期壽命，有很多方法。創新藥，只是其中一個途徑。當然，對有錢人來說，能百尺竿頭更進一步，延長壽命的創新藥還是非常有用的。

儀器儀表是小眾市場。中國不是真的完全做不出來，西方如果禁運，會有陣痛，但老實說，花點時間總能搞出來。CT、核磁這些大型醫療器械，原本也是完全依賴進口，現在已經一步步走向國產化了。航發最近幾年也是突飛猛進，差距越來越小。

華為推出Mate 60 Pro 5G手機。（網絡）

半導體是現代經濟的基礎。在半導體領域超車，確實太難了。先進製程芯片製造，僅剩台積電引領全球，三星已經逐漸掉隊。光刻機，全世界頂級的就剩ASML一家，美國沒有，日本的尼康佳能也已經掉隊。芯片設計門檻低一點，但也不容易。

美國能卡死中國的，目前也就是半導體一個領域，更具體的是半導體製造。而且美國靠自己也卡不死中國。得靠流氓手段，壓迫美國的小弟們，逼他們一起禁運，才能卡住中國的咽喉。

華為這次的Mate 60Pro手機，很多信息還沒有披露。但有幾點是確定的：第一，下載速率達到了5G+的水平，肯定是5G無疑。要是華為能用4G芯片做出這個下載速率，技術的突破比做出5G芯片還難上百倍。第二，是麒麟芯片。第三，以華為目前的出貨力度和價格，應該不會是存貨，而是新製造的芯片。

華為Mate 60Pro手機採用麒麟芯片。（網絡）

如果是數量有限的存貨，華為就應該把剩餘的芯片，用到最高端的折疊機上，一部手機買個1-2萬，這樣才能利潤最大化。而不是放大規模出貨的Mate 60 Pro上。華為5G手機，不要說6999，賣16999照樣能賣出幾百萬上千萬台。如果是數量有限的存貨，肯定不會這麼玩。這麼做，肯定是芯片備貨充足。

當然，華為肯定也不想激化矛盾，所以比較低調。不出5G標識，按衛星通信設備申報。不管這塊麒麟9000s是幾納米的工藝，是誰生產的。總之，這是一款在中國大陸新生產的5G芯片，這一點是毫無疑問的。

華為5G回來了。忽報人間曾伏虎，淚飛頓作傾盆雨。

美國國防部長訪華，期間殲-20首飛。美國商務部長訪華，期間華為5G手機歸來。也許是巧合，也許是打臉。

中國國務院總理李強8月29日在北京會見訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）（Pool via Reuters）

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西方國家一直認為，半導體是全球合作的產物，靠一個國家的力量，不可能取得突破。這句話對，也不對。

現代半導體工業，確實是美、日、德、荷、韓這些西方國家，加上一個未回歸的台灣合力鑄造的。這些經濟體中的任何一個，都沒有能力靠一己之力，建設半導體工業。

不對的是：西方國家眼中的全球，永遠只是那10億人出頭的世界。北美，西歐，日韓，澳新。

半導體工業，就是這10億人的西方世界，一起合作搞出來的。西方世界中的任何一個國家，即使是美國，也無法靠一己之力搞出完整的半導體產業鏈。

中國有14億人，中國的工程師總人數很可能超過了西方世界的總和，合格的技術工人，很可能超過了西方世界的總和。中國的很多工業品產量也達到了西方世界的總和。

華為Mate 60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。（VCG）

而中國各省之間的合作雖然也有磕磕絆絆，但在中央政府的領導下，合作遠遠比西方國家之間的合作要緊密順暢。中國統一大市場，也給巨頭企業降低了很多交易成本。

自由主義者常常對政府乾預經濟不滿，覺得中國政府力量太強。但政府力量強大的一個正面效果是，也許效率比較低，但能調動的力量很大，能大力出奇蹟。

以電信運營商設備這個行業為例，中國的市場容量，已經大於西方國家的總和。華為即使只依靠中國市場，也能維持一個很大的團隊，投入海量資金研發。更何況，除了中國和西方，世界還有50多億人口的市場可以發掘。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國將繼續向中國出售半導體晶片。（資料圖片）

中國對標的不是任何一個國家，中國對標的是整個西方世界。西方世界能搞出來的東西，中國沒有理由搞不出來。我們崛起的長期目標，也不僅僅是美國，而是超越整個西方世界。

當然中國也得抓緊，中國的人口優勢還能維持25-30年。（2017年中國還有1700-1800萬出生人口，後面就快速下降）。如果出生率問題不解決，超越的窗口也只有20-30年了。我們需要在未來三十年內超越整個西方世界。

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華為是一家偉大的企業，有不信邪，持續投入技術的精神。這一點，是中國不少其他企業不具備的。手機這幾家大廠商，當初都有做芯片的雄心壯志，但是在困難面前，都退縮了，選擇更容易走的道路。這一點也沒錯，企業要做適合自己的市場，求生存，求發展。

但華為堅持下來了，在全球第一強國聯合所有僕從國，對華為施加前所未有的，流氓式的製裁的壓力下，堅持下來了，而且看到了隧道盡頭的亮光。

華為Mate 60 Pro未發先售，上海旗艦店預約顧客排長隊。圖為2023年8月30日，上海南京路步行街華為旗艦店。（VCG）

華為是一家偉大的企業，如果三十年後中國成功崛起，華為甚至有可能是全世界，古往今來，最偉大的企業。

華為本不是一家強調愛國主義文化的公司。從任正非到華為高管，大多數都有非常強的全球化思維，努力學習引入海外最先進的技術和管理方式，努力開拓海外市場。但美國，把華為逼到了絕境。華為只有華山一條路，堅定站在中國一側，堅定的走非美化，國產化道路。

全球化的破壞者，不是中國，而是美國。美國在市場化競爭屢屢失敗的時候，用盡了桌面下的流氓手段，企圖用非市場化的禁運和封鎖，來阻礙中國發展的步伐。

華為是世界上第二大手機生產商，此前每年向美國企業的採購額超過100億美元。（資料圖片）

前文我寫過，禁運和封鎖對付實力差距不大的對手，只會有兩個結果。要么禁運封鎖失敗，被打壓的一方破繭成蝶。如果禁運封鎖成功，美國成功把中國逼到絕路上，結果一定是戰爭。

華為5G手機回來了，在和平與戰爭的分岔口，世界向和平一側多邁了一步。

中國要的是和平崛起，既希望和平，也希望崛起。如果兩者不可得兼，會選擇哪個了？大家自己想吧。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月3日表示，華府非常希望確保美中之間的競爭不會演變成衝突。（資料圖片）

美國的目標，是要把中國打壓下去，讓中國無法對美國的霸權地位構成挑戰和威脅，鎖死中國技術的升級，不能讓中國的經濟總量超過美國，最好能打壓到不足美國的一半。這意味著中國的人均GDP要低於美國的八分之一。中國人民趕上發達國家生活水平的願望將永遠無法實現。這一點是中國絕對無法接受的。

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今天的中國，最缺的是信心，特別是精英階層缺乏信心。股市是精英階層信心的最直接體現，中國的股市就一直好不了。

中國的一部分有錢人，對國家從來就沒有信心，賺了錢就想法設法的往外倒。曾經有一句流行語，國內賺多少錢都不是自己的，是國家的，倒出去的錢才是自己的。都覺得西方社會尊重知識產權，保護私有財產。

中國股市缺乏信心。（資料圖片）

當然，資產配置，分散風險也是常理，中國也有這樣那樣的問題，老一代民營企業家的發家過程，多少也有點瑕疵，想轉移資產保全也是情理之中。但資產轉移出去，就一定安全嗎？

從某種意義上，西方這次對俄羅斯的製裁，也算是打破了很多人對美國的幻想。親西方的俄羅斯富豪，照樣搞你，入了英國國籍，照樣搞你。

之前有錢人首選潤去美加，現在紛紛擠到了新加坡這個彈丸之地，不還是怕西方翻臉不認人嗎？覺得新加坡比較中立嗎？不還是認為新加坡雖然按照美國的要求，制裁了俄羅斯人，但不一定敢同樣制裁中國人嗎？

現在中美鬥而不破，新加坡、東盟這些國家還有中立騎牆的空間。如果中美鬥爭激化，這個中立空間就會消失，每個人都被迫站隊。新加坡要么站中國，要么站美國。無論哪一種，現在去新加坡的朋友都不會太好受。

中美維持和平，最終鬥爭緩和，唯一的可能就是美國承認技術封鎖失敗，接受中國和平崛起的現實。（資料圖片）

CPC的字典裡，沒有投降。中國是不可能投降的，咬緊牙關也要鬥爭到底。中美維持和平，最終鬥爭緩和，唯一的可能就是美國承認技術封鎖失敗，接受中國和平崛起的現實，接受中美的平等地位。

中國技術越發展，中美關係徹底破裂的機率越低。從這一點上，華為5G手機回來，美國對華技術封鎖受挫，對那些去了新加坡的朋友們，也是一件好事呀，被迫站隊的日子，也許會更晚一點了。