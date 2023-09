華為5G新機擾動西方：最關心這兩大問題，又酸又癢

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)訪華才回國,就在CNN的《國情咨文》節目中表示,美國「永遠不會向中國出售我們最強大的(人工智能)晶片」。



而我們都知道,其實在雷蒙多訪華期間,華為就突然推出了旗下最新手機。在沒有任何炒作的情況下,華為冷不丁的上線了Mate 60 Pro手機,據市場傳聞,華為Mate60Pro的發佈時間原定在9月中旬。不僅是趕在雷蒙多訪華期間,並且該款手機疑似突破了美方對 華為的禁令,搭載國產 5G 晶片而引發熱議。

華為Mate 60 Pro未發先售,上海旗艦店預約顧客排長隊。圖為2023年8月30日,上海南京路步行街華為旗艦店。(VCG)

《華盛頓郵報(The Washington Post)》刊文:《New phone sparks worry China has found a way around U.S. tech limits》。路透、彭博等媒體都用到了像「低調」、「出人意料」這種措辭,並且不約而同地提到這款手機的上市時間點適逢雷蒙多訪華之際。不論如何,華為重新推出5G手機,這將是中美競爭中一個標誌性的事件,是一個了不起的突破。

華為新機是 5G 手機嗎?

根據官網信息,這次的 Mate 60 Pro 在此前支持北斗衛星通訊信息的基礎上,將升級為支持衛星通話功能。不過在基本的信息配置以外,圍繞處理器的型號還有網絡支持的詳情,華為目前暫未透露過多消息。而這也恰恰是引爆全網的焦點——華為的這款新手機是否支持 5G,並且在暌違三年後是否又用回了自己的晶片。

眾多國際媒體也注意到,一方面是華為官方保持沈默,不願意承認或者否認這是一款5G 手機。甚至大量早期用戶發現,在該手機開機後,華為是在手機的信號欄當中刻意屏蔽了關於手機信號到底是4G還是5G的標誌。

華為:中國電訊設備供應商華為2023年8月29日推出新型號的智能手機Mate 60 Pro。圖為華為網站的Mate 60 Pro智能手機照片。(華為網站)

但結果其實比較一致。中國互聯網上一眾科技博主們已經進行了一堆測試。其中有的打電話給電信公司,讓電信運營商關掉手機的 5G 通訊服務,結果發現原來很快的上網速度一下子就降了下來,以此來認定 華為這款手機似乎就是5G。還有人使用一些測速軟件後,發現該手機的網絡上行和下傳速度均達到了5G手機的水準。

而向來挑剔的西方媒體也給出了一致的判斷。彭博社也給到了自己的測試結果,認為 Mate 60 Pro的帶寬像是 5G。他們在香港做測試,使用中國移動在香港的網絡進行測試,結果顯示,這款手機的上行網速是超過350萬億每秒。

報道還援引在微博上一些網友的測速稱該手機的網速是達到了超過1千萬億每秒,這樣的速度4G肯定是達不到的。像彭博社旗下的行研機構認為這款手機採用的就是5G晶片,並且還有其他的受訪分析員更具體地認定這款手機搭載的是5G射頻晶片,生產商很有可能就是中國本土的晶片代工廠中芯國際,使用的工藝大概是14納米或者更高的制程。

華為與港澳信義會小學合作,通過ICT(信息及通訊)技術應用,如鋪設5G Wifi網絡、設置資料儲存伺服器及小型儲電系統,改善教學水平及環境。(陳葦慈攝)

《華盛頓郵報》直接援引一位消息人士告訴該報說Mate 60就是使用了5G晶片。並且報道中還援引了上個月路透社的一篇獨家爆料:有三位獨立的內人士告訴路透社,華為跟中芯國際合作,已經實現了5G晶片的量產,即將重返5G手機市場。

結合各家媒體前前後後的消息,確實可以在很大概率上認為華為這次是借 Mate 60 Pro 重返5G通訊賽道。彭博社報道中就提到說,如果這些猜測屬實的話,這將成為中國本土半導體發展的一大里程碑,因為確實這等於繞開了美國的禁令,自己搞出了5G射頻晶片。

華為繞過美國禁令量產了5G手機,光是這一點就確實足以讓美國輿論震驚。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)(Reuters)

晶片是誰生產的?

此外,這次引發討論的焦點還在於,這次支持 5G 乃至跟衛星間進行通訊的晶片到底是誰生產的。

從目前的拆機視頻來看,晶片背面的封裝標識寫的是麒麟 9000S。麒麟 9000 是美國制裁前 華為手機使用的最新款旗艦晶片,那 9000S 到底又是什麼呢?目前各方普遍認為,麒麟 9000S 不是庫存晶片,而是經過了新的設計,或者至少是在原來的基礎上進行了模改。

於是,緊跟的一個問題就是,這款麒麟 9000S 到底是怎麼生產的,以及誰生產的呢?對此,《南華早報》列出了三種可能性:

第一種,這可能消耗的是華為現有的晶片庫存。換句話說,這些晶片可能採用的是台積電在 2020 年 9 月份(即美國制裁正式實施之前)為 華為趕工出來的一批晶片。如果是這種可能的話,那就意味著 華為 目前仍然受到美國制裁的影響,仍然無法獲得先進晶片。

華為Mate60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。(VCG)

第二種可能性,也是大家認為最有可能的是,此次晶片生產商中芯國際這家目前中國本土最先進的晶片代工廠。據總部位於加州的行業研究公司 TechInsights 在上周的發文中寫道,這款華為新手機搭載的處理器麒麟 9000S 使用的是中芯國際「N+2 7納米」制程技術,是第二代 7 納米制程。名字雖然是 7 納米,但晶片行業普遍認為,這其實應該被視作是 14 納米工藝的升級。

因為眾所周知,由於美國禁令,國內企業現在無法引進最先進的 EUV 光刻機來生產晶片。所以中芯國際現在重點發展的方向,是利用現有的精度比 EUV 要低一點的 DUV 光刻機,以二次或多次曝光來達到接近 EUV 光刻機 7 納米制程的水平。業界去年就關注到,中芯國際已經實現了 n+1 的工藝。這次 華為量產的麒麟 9000S 晶片就被認為是用上了最新的 n+2 工藝。不管是 n+1 還是 n+2,這次能夠在華為新手機上實現量產,至少表明中芯國際的這項技術已經日臻成熟,是可實用可量產的了。

用《南華早報》的話講,若這種情況屬實,將標誌著中國半導體行業的突破和華為手機業務的重大勝利。

2020年5月,華為在多個平台發佈了「沒有傷痕累累,哪來皮糙肉厚,英雄自古多磨難」的文案為自己加油打氣,文案配圖是一張機身遍佈彈孔的蘇聯產伊爾-2飛機。(微博@華為中國)

還有第三種可能性:這個晶片也不是中芯國際代工生產,而是由華為自己生產出來的。這種可能性可以追溯到彭博社 8 月 23 號援引美國半導體協會的一份報告,稱 華為正在秘密建立晶片製造供應鏈來規避美國出口管制。

這篇文章說,華為從去年開始涉足晶片生產領域,並且從中國政府那裡得到約 300 億美元的官方補助。據該報告,華為目前至少已經收購了兩座晶片工廠,正秘密打造另外三家工廠。不過,華為建晶片工廠的行為不是它自己出面,而是以其他公司的名義去收購或者建設。並且,彭博社報道指出,華為這種隱姓埋名建晶片工廠的做法,可能會幫助公司規避美國政府的禁令,從而得以間接採購美國先進的晶片製造設備。按照這種可能性,即使這次的麒麟 9000S 不是 華為自己生產的,那 華為其實也已經在準備的路上,通過各種方法做好自己生產晶片的準備。

這款Mate 60 Pro新手機不僅在國內備受矚目,同時也受到歐美媒體的關注,就因為它在功能上突破了美國的 5G 禁令,並且關於它如何實現的 5G 通訊功能,到底是在 4G 基礎上做的改進,還是自己跟代工廠合作搞出來 5G 射頻晶片,以及手機里核心的麒麟 9000S 晶片到底是什麼工藝、什麼制程以及誰生產的,這些問題由於官方目前明確表示不願意講,從而引發猜測,成為關注的焦點。

華為表現亮眼 並不意味著「輕舟已過萬重山」

雖然這次華為表現亮眼,令世界一亮,讓美國一震,但這並不意味著華為面對制裁真的輕舟已過萬重山。畢竟,就算用上了中芯國際最新的「N+2 7納米」的制程,那也僅僅相當於台積電在2018年左右就已經達到的技術水平。而且這種工藝說到底依然是權宜之策,如果沒有光刻機技術的突破,對於4納米乃至3納米技術,還是只能望洋興嘆。

中美在科技領域的處於長期競爭和博弈狀態。(Reuters)

從這兩年的晶片之戰乃至 AI 競爭,都應該能看到,這種國與國之間頂尖科技實力的競爭,有時候差距看起來好像只有幾年乃至半年時間,但是能跑出來的優勝者就能迅速地把差距拉開。華為新手機是讓我們看到了奔跑的力量,奔跑的爆發力。但後面要追趕的路還長。