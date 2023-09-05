海南七旬漢4A級景區爬山登頂　翻越欄杆跳崖亡

9月3日，海南七仙嶺溫泉國家森林公園二峰峰頂有遊客翻越欄杆跳崖。經查，警方已排除刑事案件可能。



9月5日，保亭黎族苗族自治縣人民政府新聞辦公室通報，9月3日中午12時59分，海南七仙嶺溫泉國家森林公園（下稱七仙嶺景區）二峰峰頂發生遊客翻越欄杆跳崖事件。

事發後，保亭縣應急、消防、公安、衛健等部門第一時間啟動應急響應，當日下午1時24分趕到景區救援。 下午4時2分，在距離事發地點50米深坑處發現跳崖遊客，經現場醫務人員確認已無生命體徵。

警方初步查明，現年70歲的男死者王某某，在事發當日上午6時23分退房時，將車匙交給其入住酒店的工作人員保管，並囑咐務必轉交其家屬。

隨後，王某某乘車前往七仙嶺景區，並乘坐雲梯及徒步攀爬到七仙嶺二峰峰頂，之後翻越欄杆跳崖身亡。經現場勘查、走訪調查、法醫檢驗等工作，現已排除刑事案件。

七仙嶺景區位於保亭黎族苗族自治縣的東北邊，1998經國務院和國家林業局聯合批准為國家級森林公園。 2016年，七仙嶺景區正式獲批為國家4A級旅遊景區。

七仙嶺景區規劃面積約22平方千米，包括溫泉區和森林區兩部分，服務區面積佔地70畝，設施包括景區遊客中心，全長4500米、貫通山上山下的穿梭車道，1300米的木棧道，2300米的石棧道等。

雲山天階是通往頂峰的天梯，由於山勢險峻，天梯異常陡峭，在攀登過程中需要手腳並用。登仙台則位於七仙嶺第二峰峰頂之上，也是傳說中七仙女脫胎化石，得道飛升的靈秀之地。