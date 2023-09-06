颱風海葵｜福州暴雨突破歷史極值　3.6萬人緊急轉移67間房屋倒塌

受「海葵」颱風影響，福州持續性強降雨突破歷史極值，水浸成災。截至6日早上，受災人員逾5.1萬人，其中緊急轉移人口逾3.6萬人，倒塌房屋67間。



央視報道指，5日晚上9時至6日清晨5時累計雨量，福州全市共有8個縣（市、區）50個鄉鎮降雨量超過100毫米，其中7個縣（市、區）25個鄉鎮降雨量超過250毫米，最大為倉山區蓋山鎮439.7毫米。5日福州烏山國家氣象站3小時雨量達203.1毫米，6小時雨量達240.4毫米，突破了福州本站3小時和6小時最大雨量值。

福州全市420座水庫有49座超過汛限水位。因強降雨持續時間長、強度大、內河河水頂托、河道滿溢等原因，城區共有80餘處積水（包含下穿通道12處），路面最大淹沒水深為1.4米，道路下穿最大淹沒深度接近4米。

截至目前，受災鄉鎮147個，總體受災人員逾5.1萬人，其中緊急轉移人口逾3.6萬人。城區嚴重受淹小區63個；受損公路（橋樑）170處，損壞房屋919間，倒塌房屋67間，直接經濟損失逾5.5億元人民幣。

據內媒報道，福州部分市區積水嚴重，水流湍急，地下水井噴形似趵突泉。由於暴雨積水洶湧，有私家車被沖走，市民要趟水攙扶前行，也有人被困路中央坐在私家車上等待救援。積水亦倒灌地下停車場，停車場多處漏水。

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福州地鐵、公交在6日清晨起暫停運營。福州市政府呼籲民眾，非必要人不出門、車不上路，確保安全。