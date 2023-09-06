「非洲手機之王」出海有成　傳音首度擠進全球智能手機產能前5位

2023年上半年全球智能手機產能出爐，內地手機品牌傳音（Transsion）第2季首次進入全球前5名。值得注意的是傳音持續深耕非洲等新興市場，品牌素有「非洲手機之王」稱號、市占率長年穩居4成之上，統計到今年上半年止，在全球手機市場的占有率為13.9%、在全球手機品牌廠商中排名第三，智能手機市占也已排名第6。



據內地IT之家引述傳音控股日前公布上半年營收250.29億元（人民幣，下同）、年增8.31%，歸屬上市公司股東淨利潤21.02億元、年增27.1%。

傳音控股表示，公司定位於品牌出海，向海外新興市場使用者提供包括功能機和智能機，主要銷售集中在非洲、南亞、東南亞、中東和拉丁美洲等新興市場國家。

傳音有「非洲手機之王」之稱。（網上圖片）

鎖定新興市場動能也讓傳音出現銷量爆發。統計上半年智能手機產量計5.2億部，比去年同期衰退13.3%。但手機品牌生產排名出現變化，傳音在第2季首次進入全球第5名，產量較上季增長逾70%達到2510萬支、市占率9.2%。

據中關村在線報道，傳音的高產能得益於管道庫存回補、新品上市以及進軍中高端市場等。觀察從今年3月傳音生產表現就相當不錯，預計這波成長將延續到第3季。

傳音控股旗下三大牌子，在非洲廣受觀迎，圖為肯亞人拿着TECNO手機在攝錄。（路透社）

另從第2季智慧型手機的廠商生產排名來看，全球前5名分別是三星、蘋果、小米、OPPO和傳音。三星蟬聯首位，在第2季生產總數為5390萬支，季減12.4%；蘋果則單季生產4200萬支，季減21.2%。

小米則受管道庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第2季產量約3500萬支，季增32.1%；OPPO得益東南亞等地需求回升，產量約3360萬支，季增25.4%。

根據TrendForce集邦諮詢預測，下半年的總生產量可能會再次下修，但分析全球產量仍有望以年增2%至3%的速度增長。