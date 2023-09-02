調查指今年智能手機出貨量恐將創10年來新低　蘋果也要面臨挑戰

根據市場調查機構IDC最新發布的報告，預計2023年全球智能手機出貨量將下降4.7%，降至11.5億部，這是十年來的新低。



IDC此前預測的2023年全球智能手機出貨量為11.7億部，按年下降3.2%。最新的報告指出，這一降幅擴大的原因是經濟前景疲軟和持續的通貨膨脹，抑制了消費者需求，延長了更新周期。

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儘管IDC下調了2023年的智能手機出貨量預測，但其預測2024年將出現復甦，實現按年增長4.5%。在未來五年內，智能手機的複合年增長率為1.7%。在移動操作系統方面，IDC認為iPhone比Android機型更能應對經濟挑戰。

預計iOS系統在2023年的佔比將增長1.1個百分點，達到19.9%，刷新歷史最高成績。與此相比，Android系統將下降6.0個百分點。

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