2023第一季全球智能手機市場排行結果　這品牌成功超越iPhone稱王

調研機構Canalys發布的2023年第一季度全球智能手機市場報告顯示，在智能手機頭部廠商中，Samsung以22%的市場份額重回第一，成為唯一實現環比增長的廠商。小米以11%的市場份額維持在第三的位置，在國產手機品牌中依然保持領先地位。



▼▼▼2023第一季全球智能手機市場排行結果▼▼▼

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Samsung與Apple之間的差距並不大，Apple目前以21%的市場份額緊隨其後，主要是因為iPhone 14 Pro的需求仍然強勁，與去年同期及Samsung相比的差距明顯縮小。

但是，整個季度市場持續下跌12%，為連續第五個季度出現下跌。目前來看，儘管整體市場表現仍未好轉，但已經趨向平穩。

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