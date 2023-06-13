深珠通道雙側走向已明確　將建跨海高鐵　料深圳往珠海單程半小時

被譽為「超級工程」、連接深圳與中山的深中通道，已於周日（6月11日）晚間全線合龍，並預計2024年正式通車。

與此同時，以深圳為起點的另一條跨海通道——深珠通道亦迎來新進展，廣東省公共資源交易平台日前發布《伶仃洋通道珠海側公路工程方案設計研究項目招標公告》（以下簡稱《招標公告》），意味着深珠通道的雙側走向均已明確。



據「深圳發布」消息，《招標公告》顯示，深珠通道為公鐵複合通道，珠海側將設淇澳、北圍、下柵、港灣大道唐家四個立交互通。而截至目前，深圳方面已完成深珠通道深圳側走向的方案設計。

深珠通道規劃起於深圳前海，對接廣深高速公路和南坪快線，經孖洲島一路向西至珠海。廣深沿江高速前海段與南坪快速銜接工程，已預留深珠通道連接線；西麗高鐵樞紐片區規劃設計已形成初步成果，深圳西麗站是深珠城際的引入車站。深珠通道建成後，從深圳前海將實現30分鐘到達珠海高新區。

另外，深珠通道除了公路還將承擔高速鐵路和城際鐵路功能（分別命名為深珠高鐵、深珠城際），採用西橋東隧方式鋪設。

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深珠高鐵部分，線路始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，於珠海市高新區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站(鶴洲)，線路全長約80.7公里，設計時速350公里。深珠城際部分，線路始於深圳前海站，於珠海後環片區設站，與珠斗城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里。

據早前報道，珠海市去年發布《珠海市2022年重點建設項目計劃》，首次明確深珠通道珠海側走向，並估算以408億元人民幣總投資建設「深珠」高鐵。