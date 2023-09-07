山西31歲男子執行死刑27年後改判無罪　家人申請國家賠償被駁回

山西一名時年31歲的男子在1960年因投毒罪被法院判處死刑，同年執行死刑，唯27年後法院改判無罪。男子家人多次向各級法院申請國家賠償被駁回。



劉青水展示其粘貼整理的郵件交寄單，稱他已為父親的冤死奔走求告多年，至今沒有獲得任何賠償和道歉。他將繼續依法維權。（《頂端新聞》）

內媒《紅星新聞》及《頂端新聞》報道指，山西省臨猗縣男子劉青水表示，他的父親劉忠武在1960年7月因投毒罪被山西省萬榮縣法院判處死刑，同年8月底執行，當年只有31歲。

一份《萬榮縣人民法院刑事判決》顯示，1960年3月17日晚上，劉忠武因不滿被撤銷公共食堂司務長之職，攜帶農藥賽離散，投入該隊食堂水缸，造成5名社員飲水中毒，經急救才脫險。

劉青水一家的居住地在案發後由萬榮縣劃入臨猗縣，劉青水長大後向有關部門申訴該案。至1987年臨猗縣法院作出《刑事判決書》稱，經覆查認為，原判認定的犯罪事實不清，證據不力，判處不當，宣告劉忠武無罪。

山西省高院駁回了劉青水等人的申訴。（《頂端新聞》）

父親執行死刑後爺爺悲痛而亡

劉青水稱，父親被執行死刑12天後，爺爺悲痛而亡，母親和嫲嫲帶著4個孩子背井離鄉。因為父親被判有罪，劉青水雖然成績優異但不能繼續讀高中。1978年，劉青水的弟弟考中專，也因為父親受牽連，遲遲不能錄取。

劉青水認為，法院錯誤判決其父親死刑，為其家庭帶來了巨大災難，他的個人命運也因此改變。在此之後，劉青水多次向臨猗縣法院和萬榮縣法院申請賠償。

2021年，劉青水向萬榮縣法院申請的國家賠償獲得回應。萬榮縣法院稱，該案發生在1994年12月31日以前（《中華人民共和國國家賠償法》1995年1月1日起施行），《國家賠償法》不溯及既往，故該案不適用國家賠償法的規定，駁回了劉青水的申請。隨後，運城市中級法院、山西省高級法院皆因相同的原因駁回了賠償申請。

劉青水表示，目前他正在繼續向山西省高級法院和最高法院反映相關情況。

律師：國家賠償制度與《國家賠償法》不能直接劃等號

北京市京師律師事務所律師曾鳴認為，在《國家賠償法》頒布之前，內地雖然沒有專門的國家賠償法，但一直存在國家賠償制度。國家賠償制度與《國家賠償法》不能直接劃等號。

曾鳴稱，法院不能簡單以1995年之前沒有施行《國家賠償法》的理由而駁回劉青水的賠償請求，因為他的主要訴求是要求國家賠償，只是建議法院參照《國家賠償法》進行賠償，並不是直接適用。