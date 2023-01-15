被控姦殺女友　甘肅漢背殺人疑犯罪名39年　終沉冤昭雪獲國家賠償

據《南方周末》報道，1月10日，甘肅省隴南市徽縣公安局向蒙冤受罪的郭尚仁出具最終偵查決議書，這意味著背了39年「殺人嫌犯」罪名的郭尚仁終於重獲清白。



1984年，徽縣泥陽鎮發生一宗兇殺案，死者是時年22歲的郭尚仁的女友，郭尚仁成為該案重要疑犯。被批准逮捕的郭尚仁先後被判死刑、無期，但皆以證據不足為由被甘肅高級人民法院駁回重審。1994年6月，甘肅省檢察院原隴南分院將案件退回徽縣公安局，發出「對郭尚仁取保候審，要求警方繼續偵查」的法律意見後，郭尚仁再也沒等到任何新消息。

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為證清白，郭尚仁曾向隴南市中院提出申訴，以及申請總計1144餘萬元人民幣的國家賠償，但都遭到拒絕。既未被宣告無罪，亦無判有罪，郭尚仁背著「殺人嫌犯」的名聲生活了29年。直至1月10日，徽縣公安局一紙《終止偵查決議書》，讓他終於擺脫重壓。

1月10日，甘肅省隴南市徽縣公安局向郭尚仁出具了終止偵查決定書。（南方周末）

除洗刷冤屈外，徽縣信訪局還向郭尚仁發放了一筆補償款。郭尚仁表示，具體金額不便透露，但補償款一到帳就被取出用來還近年欠下的債。「以前我們沒有錢還賬，感覺對不起人家，現在有錢了，還賬是我們首先要做的。」目前已還了部分私人欠款，還有孩子上學、蓋房子，以及農村信用社的約十多萬元貸款。郭尚仁妻子說，終於可以抬起頭做人了。

在保釋期間，由於郭尚仁被要求不能出市，只能在附近鎮子打零工糊口。妻子則獨自前往北京打工，擔起一家人的生活重擔。對於未來的生活，郭尚仁和妻子打算先將欠款還清，再將仍是毛坯的房子裝修一下，購買一輛代步汽車，剩下的錢則用來養老。「現在想吃甚麼就吃，再不吃還等到什麼時候吃，還能吃多長時間。」現年60歲的郭尚仁對52歲的妻子說。

擺脫「殺人嫌犯」的名聲，郭尚仁與子女終於能其樂融融相處；在村子裡也能挺直腰板出門，「熬出頭了，現在可以享福了」郭尚仁感歎。在看守所期間，郭父郭母遭受打擊接連離世，郭尚仁打算在除夕晚上到他們墳前祭奠。

郭尚仁的免費援助律師李顯峰表示，「這張終止偵查決定書早就應該給郭尚仁。」公安機關長達29年的「補充偵查」沒有法律依據，郭尚仁這29年的申訴都在與之抗爭。