深圳排洪流量增至每秒120立方米　港府指新界地區或水浸

9月7日晚上9時，深圳市發布暴雨紅色預警，全市進入暴雨緊急防禦狀態。深圳市宣布，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，需於9月8日凌晨零時15分開始排洪，並已通知港方，預定流量為70-80立方米/秒。據指，新界地區可能出現水浸情況。



由於連續降雨，深圳水庫水位已超過汛限水位。深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室在排洪展開3小時後發緊急通告，決定於8日3時15分開始調整排洪流量為120立方米/秒，並組織相關人員遠離河道區域，密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。



深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室昨晚最初發布關於深圳水庫排洪預警的緊急通告指出，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，經研究，決定於9月8日0時15分開始排洪，流量為70-80立方米/秒，請福田區、羅湖區、龍崗區組織相關人員遠離河道區域，並密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

深圳相關區、街道已通知受影響區域的所有小區居住一樓的居民，轉移到高處安全地帶，如小區樓棟二樓以上地方，或社區黨群服務中心，以及街道安排的避險場所等。

同時，深圳已經通知港方洩洪。香港方面表示，一些新界地區可能出現水浸情況。有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署和社會福利署已獲通知。北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動。

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深圳排洪有何影響？

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效介紹，深圳水庫周邊積水區是暴雨，因此水位上漲較快，深圳水庫已經超過其虛線警戒水位，根據水庫的申請，已經同意水庫開始洩洪，但洩洪量較小，只有80立方米每秒左右的流量，可能對下游影響不會太大。

王常效表示，受影響主要是羅湖區、福田區沿深圳河比較低窪一帶的地方，提醒沿深圳河低窪地的市民需要撤離至安全地方。另外，羅湖區和福田區要加強對河邊的巡邏，提醒市民不要進行下河撈魚等活動。