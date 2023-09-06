颱風蘇拉下的深圳　最鍾意返工的打工仔：地球不爆炸，我們不放假

9月1日，受颱風蘇拉影響，深圳全市16時停工、19時停運。這次，我們記錄了這場特殊的「早退」，也記錄了颱風大雨之下，深圳的一些事。



杜蘇芮之後，今年第9號颱風蘇拉即將來襲。 「超強颱風」、「強度大」、「疊加風雨浪潮」，頻繁強調的字眼和不斷升級的預警信號，都成為深圳近日的焦點。

隨著全市開學推遲、景區公共場所陸續關閉，航線航班暫停運行……等風來的深圳打工人好奇它的威力，「能停工嗎」是大家最關心的話題。

外賣員照常運作 打工仔排除萬難也要返工 點圖看看颱風蘇拉下的深圳：

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9月1日-09:00

9月1日早晨，深圳人早起的第一件事，就是「監督」蘇拉的最新動態，期盼盡快收到停工通知。但窗外一片晴好，絲毫沒有颱風逼近的預兆。本著「地球不爆炸，深圳不放假」的工作原則，颱風暴雨即將襲來的深圳，依舊沒有放緩腳步。一部分人接到居家辦公的通知，一部分人還是走上了那段熟悉的上班路。但早高峰的地鐵與平時相比空蕩不少，往常水泄不通的路段也難得通暢。

9月1日-12:00

坐立難安幾小時後，終於在11點左右等來了全市「五停」通知，16時起停工、停業、停市，19時起停運。中午開始，陸陸續續的打工人落班回家。網友甚至根據放假情況製作一張深圳公司評級表，全天居家辦公堪稱優秀，下午安排居家為良好，四點下班勉強及格，至於那些固守最後的倔強，「看看再說」、「6點落班錯峰出行」、「正常上班」的一律評為歸為樂色，還是有害的那種。

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9月1日-13:00

這天，以「快」為主題的粵海街道，不見平常的熙熙攘攘。沒了高速移動且扎堆的人群，沒了隨處可見的排隊場景，寫字樓變得空曠安靜，就連常在高架橋堵車的外賣騎手都少了許多。零星的上班族，也不再是走向美食街或咖啡店，而是登上了回家的地鐵公交。這副全員「早退」的場景，對於搞錢如命的深圳來說簡直是十年難遇。

9月1日-14:00

但在深圳的另一些角落，風雨交加下，許多人依然在為生活奔忙。華強北的街頭，扛貨箱拉拖車的人絡繹不絕，黃藍騎手們仍在和時間賽跑。拖拉板啪嗒啪嗒濺起水花，毫不影響他們的步履匆匆，每個匆忙往返的身影都趕著在停工前完成手上的活路。

9月1日-16:00

下午16時，打工人們湧向各個地鐵站，平日6點後才人山人海的地鐵早已擁擠，這是深圳最特殊的「下班晚高峰」。出現率極高的雨傘短褲拖拉板，惡劣天氣下的標配三件套，是深圳人今日的防風雨OOTD。

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深圳人的花式遮雨大賞

9月1日下午14時，深圳市颱風預警信號升級為紅色，這是繼山竹之後時隔五年的又一個紅色預警。但全力以赴防颱風，深圳是認真的。緊急避險場所已做好安置保障、150台應急運力可隨時調配、海吉星「菜籃子」供應充足穩定、緊急求助通道和電話24小時開通……一切都嚴陣以待、有條不紊。

趕在颱風登陸前，深圳市各單位就已經搶時間做好了各項防禦措施。經歷過大大小小數次颱風的深圳人，早已不再如臨大敵。我們知道，每次惡劣天氣下，背後都站著一群默默守護的人。變幻莫測的軌迹讓深圳人的心也跟着起伏，怕它來，更怕它亂來。最終，蘇拉於2日凌晨登陸珠海市南部沿海一帶。深圳，又「躲過一劫」。

18年山竹過後，深圳人那堪稱荒野求生的返工經歷仍被津津樂道，好像再極端惡劣的天氣也不能抵擋深圳人的上班路。在周末悄然離開的蘇拉就證明，深圳颱風同樣具備這一優秀品質：挑選週末登陸，去時匆匆，絕不影響正常的上班時間。

颱風過後，風雨還未停歇。無數人連夜出動，倒伏的樹木和殘枝落葉打掃乾淨了、路障和雜物被清理了，內澇積水疏通了。深圳速度之下是深圳溫度，冒著風雨堅守崗位的身影，推動著這座城市恢復如常。

9月2日8時15分，全市範圍內解除「五停」，深圳正在恢復正常運轉。商場店舖開門營業、公共場所也逐一開放、外賣騎手又開始穿梭在城市角落。全市範圍內的交通恢復運營，早已在地鐵口等待許久的單休打工人，在這時也鬆了一口氣。蘇拉來了，蘇拉走了，儘管前期氛圍烘托地很到位，但萬幸這座城市沒有被颱風暴雨摧殘肆虐。雨過天晴，生活照舊。

今年第11號颱風海葵，緊接而來

一波接一波，蘇拉過後，海葵緊接而來。受海葵環流影響，深圳6-7日有大雨到暴雨局部大暴雨，8-9日仍有（雷）陣雨。但我相信，懂事的颱風大雨影響不了深圳人上班搞錢，可搞錢的同時也要注意安全。接下來降雨頻繁，記得腳踩拖拉板，出門帶傘。

颱風之後，城市快速回到正軌，離不開背後付出和守護的那群人。不管是正確指導的深圳政府，還是冒雨出動的每位工作者，都給了深圳人不懼任何惡劣天氣的100%安全感。當然，「地球不爆炸，我們不放假」，把搞錢標籤刻在DNA裡、風雨之下仍在努力的深圳打工人們，同樣很棒。

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