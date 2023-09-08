杭州亞運｜火炬傳遞今早啟動　中國蛙后羅雪娟擔任第一棒

杭州亞運會火炬傳遞啟動儀式9月8日早上在杭州西湖湧金公園廣場舉行，中國女子游泳名將、奧運冠軍羅雪娟作為第一棒火炬手開啟傳遞。羅雪娟也是2008年北京奧運會的第一位中國籍火炬手。



整個傳遞過程將有2000多名火炬手參加，火炬將在湖州、嘉興、紹興、寧波、舟山、台州、溫州、麗水、金華、衢州依次傳遞，9月20日回到杭州完成最後一站傳遞。



據了解，2022名火炬手參加，女性代表732名，基層一線代表1219名，先進模範人物代表1069名，體育工作者代表275名，還有一定數量的少數民族代表、港澳台胞代表和殘疾人代表。

既包括乒乓球世界冠軍樊振東，羽毛球世界冠軍陳雨菲、王懿律，游泳世界冠軍汪順、葉詩文，學術界代表西湖大學施一公院士，數字經濟代表張勇等各行業領域傑出人物，也包括全國示範性勞模和工匠人才張積貴、長期從事「國之重器」研究、打破國際壟斷的工作者隋永楓，綠色低碳和生態修復推進者聶風閣等。同時，亦有跳江救人的快遞小哥彭清林，「擋刀女孩」崔譯文，「最美媽媽」吳菊萍等。

第一位火炬手羅雪娟是杭州人，1984年1月出生，2000年入選中國國家游泳隊，2001年7月在第九屆世界游泳錦標賽上奪得女子100米蛙泳金牌，打破該項目世錦賽記錄和亞洲紀錄。

她在2004年雅典奧運會上奪得女子100米蛙泳冠軍，並刷新奧運會紀錄。羅雪娟於2007年退役，國家體育總局游泳運動管理中心為其頒發了「中國游泳運動傑出貢獻獎」。

中國女子游泳名將、奧運冠軍羅雪娟作為第一棒火炬手開啟傳遞。（新華社）

2008年3月北京奧運會聖火在希臘赫拉神廟點燃後，第一火炬手、希臘跆拳道運動員尼克拉澤斯點燃了羅雪娟所持的「祥雲」火炬，由她從奧林匹亞遺址跑向市政廳。

據報道，這是現代奧林匹克運動史上是第一次由主辦國的火炬手，完成這段有特殊意義的路程，羅雪娟也成為北京奧運會第一位中國籍火炬手。

杭州亞運會火炬 可在8級暴風大雨下持續燃燒

另據杭州亞組委介紹，杭州亞運會火炬名為「薪火」，設計思想源自實證中華5000年文明史的良渚文化。「薪火」以玉琮為表徵，整體高730毫米，淨重1200克，以人文歷史和山川風物為主幹，整體輪廓曲線猶如手握薪柴。火炬在抗風、耐高溫等方面都刷新多項紀錄，可在8級暴風和大雨狀態下持續燃燒且火種清晰可見。

火炬製造技術團隊負責人俞瑜介紹，「薪火」堅持不破壞外觀的前提下，在頂部採用在玉琮片彎曲處打孔的方式，並內置隱藏式進風口。

俞瑜表示，設計團隊更為火炬做「雙重保險」，火炬燃燒系統裏有內、外兩套出火口，即使外部出火口熄滅，內部還能保證火焰穩燃狀態，「當惡劣環境過去後，外部出火口能繼續自動出火，保證不熄滅」。