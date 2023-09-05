杭州亞運｜火炬將於浙江11地市傳遞　可在8級暴風大雨下持續燃燒

杭州亞運會將於9月23日開幕，亞運會火炬昨日（4日）在浙江寧波完成交付，2000多把火炬裝車運往全省11個地市。9月8日，杭州亞運會火炬傳遞在西湖邊正式啟動，將於浙江11地市依次傳遞。

火炬是亞運會的重要象徵物之一。據介紹，生產團隊自主研發多種技術，確保火焰能在8級暴風和大雨狀態下持續燃燒且火種清晰可見。



杭州亞組委介紹，杭州亞運會火炬名為「薪火」，設計思想源自實證中華5000年文明史的良渚文化。「薪火」以玉琮為表徵，整體高730毫米，淨重1200克，以人文歷史和山川風物為主幹，整體輪廓曲線猶如手握薪柴。

火炬上半部分為丹桂金，從「腰線」往下漸變為亞運主題色「虹韻紫」。炬基以八條水脈為文明之脈，代表浙江八大水系；炬身以良渚螺旋紋為演化，形似指紋；炬冠方圓相融，昂然而立。出火口設計源自「琮」最早的甲骨文字形，寓意「光在內周而復始」。

其延展物資還有採火器、採火棒、火種盆、火種燈、火種盒、引火棒、火種燈箱、火炬支架等，均由中國美術學院工業設計研究院團隊設計完成。

為使火炬能適應長時間戶外燃燒、適應多種複雜天氣環境，生產團隊自主研發了直噴火穩焰技術、密簇網燃燒技術、大孔導流防雨技術、雙射流混合技術等，確保火焰能在8級暴風和大雨狀態下持續燃燒且火種清晰可見。此外，火炬在抗風、耐高溫等方面都刷新多項紀錄。

火炬製造技術團隊負責人俞瑜介紹，「薪火」堅持不破壞外觀的前提下，在頂部採用在玉琮片彎曲處打孔的方式，並內置隱藏式進風口。

俞瑜表示，設計團隊更為火炬做「雙重保險」，火炬燃燒系統裏有內、外兩套出火口，即使外部出火口熄滅，內部還能保證火焰穩燃狀態，「當惡劣環境過去後，外部出火口能繼續自動出火，保證不熄滅」。

據介紹，技術團隊在設計製造過程中還經歷了數十次試驗，僅傳遞接力就測試了3000多棒次，並在高山、海邊、颱風天等試驗，累計編制26份試驗指導書，出具測試報告超60份，先後突破了工藝、材料、生產等多項技術瓶頸。