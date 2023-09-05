傳杭州亞運會期間禁運居民需囤糧2個月　官方闢謠：僅禁品受限

杭州亞運會開幕在即，近日有傳言稱「9月1日開始浙江快遞全面停發」，讓浙江居民們抓緊時間囤2個月物資。對此，官方闢謠表示，除禁郵寄的物品外，其他不受影響。



網傳截圖顯示，亞運會期間快遞將受到嚴查，杭州全市管控2個月，浙江快遞於8月30日起停發，9月1日開始全面禁止，建議浙江的居民抓緊時間囤2個月糧食。截圖還附上亞運會期間管控區域代碼。

網傳圖片顯示，亞運會期間將禁止快遞。

由於「江浙滬」地區屬於內地快遞「包郵區」（不收取快遞費用），因此引發網民擔心日常生活受到影響。

據內媒《潮新聞》報道，快遞商與官方皆回應表示，正常快遞並不會受到影響。順豐、中通、圓通、韻達、菜鳥、德邦等快遞企業相關負責人表示，目前公司一切正常運行，尚未接到關於快遞停運的要求。德邦負責人表示，屆時僅會嚴查管制禁品，但居民正常生活物資不受影響。

浙江省郵政管理局亦發布快遞服務消費提示，表示杭州亞運會期間，對列入《禁止寄遞物品指導目錄》的禁止寄遞物品以及相關部門明確的臨時管控物品（以下統稱禁寄物品）不得寄遞。對寄往相關區域郵件快件實施嚴格的安全檢查，確保寄遞渠道安全、暢通。

除禁寄物品外，消費者網購商品、收發郵件、快件等不收影響。惟亞運會期間或因交通管制等因素，會對運輸和派送時間產生影響，出現延誤等情況，請消費者給予理解和支持。