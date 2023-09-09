6年前「兵馬俑拇指被盜案」宣判：美男子悔不當初　判5年緩刑

6年前一度在中美兩國間都引發極大關注的「在美展出兵馬俑拇指被盜案」，審理過程幾經波折，近日終於宣判。



綜合美國地方媒體全國廣播公司（NBC）費城10頻道、《費城詢問報》等7日報道，當地時間週三，涉嫌掰斷並偷走兵馬俑拇指的美國男子邁克爾．羅哈納（Michael Rohana）被宣判獲緩刑5年，罰款5000美元，外加100個小時的社區服務工作。

報道稱，另一場聽證會將於下個月舉行，以確定羅哈納需向展品的中國所屬方、展出方等支付的賠償金額。

美國男子邁克爾．羅哈納涉嫌掰斷並偷走兵馬俑拇指，被宣判獲緩刑5年，罰款5000美元。（網上照片合成）

據美媒報道，今年29歲的羅哈納在費城聯邦法院聽證會上，向家人和中國政府致歉並對自己的行為表示悔恨，稱自己沒有任何藉口為這場醉酒惡作劇辯解，「歷經此事，我明白這些考古文物應獲得極大尊重，它們是不能被亂動、弄亂或損壞的。」

羅哈納目前在當地一家暖通空調公司工作，他說自己已經變了一個人，想要尋找一個贖罪的機會，認真地開始成年人的生活，而不再被年輕時犯下錯誤的陰影所籠罩。

「我在漫無目的地浪費時間，也不知道自己的人生該何去何從，這件事給我敲響了警鐘。」他說。

6年前一度在中美兩國間都引發極大關注的「在美展出兵馬俑拇指被盜案」，審理過程幾經波折，近日終於宣判。（翻攝央視）

聯邦法院地區法官肯尼（Chad F. Kenney）對其悔過之意表示贊許，指其幸運地免於牢獄之災，同時譴責道：「你在這起案件中的行為絕對令人憤慨——坦率地說，令人作嘔。全世界的人看到這一幕都會說：「沒錯，這就是那些美國人，根本不懂什麼是尊重。」

除了判處羅哈納5年緩刑，肯尼還命令他必須支付5000美元得罰款，完成100個小時社區服務，並向佛蘭克林科學博物館、保險公司以及借出兵馬俑的中國博物館支付賠償金，具體賠償金額留待10月舉行的聽證會確定。

報道稱，秦始皇帝陵博物院花了2.5萬多美元來修復這尊兵馬俑，此外佛蘭克林科學博物館在安裝展廳安全屏障和支付中方人員前往費城檢查受損兵馬俑上花費了5萬多美元。

對於這筆賠款，羅哈納稱自己將賣鞋賠償一部分費用。他對法官說，自己收藏了多年的喬丹和耐克運動鞋，價值3.2萬美元。

助理檢察官牛頓（K.T. Newton）當天表示，羅哈納或許無意引發國際事件，但他的行為已對國際文化交流造成「永久損害」。

她提到，法官收到了一封來自中國陝西歷史博物館管理人員的信，其中寫道，「邁克爾．羅哈納的行為不僅對兵馬俑本身造成了不可挽回的損害，而且危及了人類文明的傳承。」

據觀察者網早前報道，2017年9月至2018年3月，中國陝西省文物交流中心與美國費城佛蘭克林科學博物館合作舉辦的《兵馬俑：秦始皇帝的永恆守衛》展覽在美國展出。

展覽期間，12月21日，美國德拉瓦州一24歲男子邁克爾．羅哈納在耶誕節派對後，偷偷溜進已經閉館的博物館展廳，掰斷並盜走了正在展出中的「騎兵俑」左手拇指，還在黑暗中與兵馬俑合影。

博物館事後報警，美國聯邦調查局抓獲犯罪嫌疑人，追回被盜拇指。羅哈納對此供認不諱，稱自己犯了錯，「我也不知道自己是怎麼想的，就這麼發生了。」

展覽中方舉辦單位陝西省文物交流中心隨後發聲，表示在40多年來超過260次的文物外展中，如此惡性的事件真是「前所未有」。

而且受損的兵俑是當時數千個中少有的被完全復原的兵俑之一，保價高達450萬美元。被損壞的兵馬俑拇指是在出土時斷裂的，經修復後赴美參展，掰斷處正是修復處。

2018年3月，美國司法部檢方以盜竊、藏匿、跨州運輸藝術品三項罪名對羅哈納提起公訴。檢察官威廉．麥克斯溫（William McSwain）表示，「毀壞無價文物的行為不可容忍，兵馬俑保存了2000年，卻在費城受損，讓這座城市蒙羞。」

經過兩次延期，費城東區法院於2019年4月1日至5日對該案進行了為期5天的審理。然而12位陪審團成員認為該件文物為考古發掘出土文物，無市場交易價格，因此對兵馬俑受損部位的價值無法達成一致意見。最終由於檢方和辯方分歧較大，法院判決審判無效，宣佈解散陪審團。

同年7月，美國聯邦檢察官宣佈再以「盜竊和藏匿文物」的罪名起訴羅哈納，但原定於2020年2月的重審因疫情等原因一再推遲，該案直到事發6年後，今年4月才有所進展。

羅哈納當時與檢方達成認罪協定，檢方撤銷了刑期高達30年的嚴重指控「盜竊和藏匿博物館文物」，取而代之的是另一項最高只需服刑2年和罰款2萬美元的較輕指控「跨州販運文物」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

