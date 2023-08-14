考古人員疑徒手觸摸兵馬俑　網民質疑｢不專業破壞文物｣　館方回應

8月12日，一條網傳影片曝光，西安兵馬俑博物館工作人員在俑坑內，在無任何護具的情況下，用手直接觸摸兵馬俑。影片曝光後，有網民質疑該工作人員的不專業可能會破壞文物。



影片顯示，幾名工作人員在兵馬俑坑道內，其中一名穿著寫有「秦陵考古」的男性工作人員，沒帶手套直接觸摸兵馬俑。另一名工作人員過來後，其將手放下，隨後再次用手觸碰兵馬俑。

對此，兵馬俑博物院工作人員表示，絕對不允許直接用手摸，都要戴手套的，工作人員也不行。因為手上有汗漬，容易腐蝕兵馬俑，手一摸氧化會更快。

工作人員還稱，領導看到肯定會處理的，根本不允許這樣子。「上次一個遊客跳進去摸了一下前後十秒，都被拘留了，因為手上有汗漬會破壞兵馬俑。」

據羊城晚報此前報導，博物館特別強調禁止遊客觸摸陶俑，理由是遊客手上的汗漬、有害物質、煙霧甚至是閃光燈等，都會對陶俑彩繪帶來某種侵蝕和損害。

影片曝光後，有網民質疑作為考古人員，這樣的行為不專業，且可能會破壞兵馬俑，要求館方進行調查通報。

網民睇法▼



所以這位是什麼大人物呢？敢直接上手



秦始皇呢出來管管



遊客不能摸，工作人員應該是可以摸，但不能在營業時間



上次有個外國人辦斷兵俑手指的怎麼處理了？



那你們是如何處理工作人員的呢？



決不允許，那是秦王嬴政的東西，搞的自己的一樣。

