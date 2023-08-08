遊客兵馬俑遺址大廳內互毆　網民：交給秦始皇判定誰對誰錯

網傳多名遊客在兵馬俑遺址大廳內互毆，警方到場並介入調查。官方通報稱，雙方因擁擠發生爭執，事後已達成調解協議。



影片顯示，有6、7人在兵馬俑俑坑旁扭打，同行的還有一個年約6歲的男童，雙方之後被其他人拉開，景區工作人員亦上前勸阻。

景區回應稱，事發後工作人員與警方前去處理，一方受傷，有醫護人員到場處置，事後已移交派出所處理。

陝西西安市公安局臨潼分局通報稱，8月7日中午11時許，兵馬俑景區二號坑展覽館內，41歲男遊客曲某等一行四人，與38歲男遊客高某等一行三人因擁擠發生爭執，進而相互撕打。

警方調查過程中，雙方當事人均認識到自身錯誤，並取得對方諒解。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》有關規定，臨潼分局對該案做調解處理，雙方當事人已達成調解協議並履行。

有網民猜測雙方是為了拍照位置而動手，直言是對祖宗留下的文化遺產毫無敬畏之心，又稱近期屢傳遊客打架，「旅游斗毆常態化」、「今年旅遊的人到處有打架的」、「啥地方都動手，戾氣十足，自私自利！」。

有網民則笑言「居然在秦兵面前班門弄斧」、「秦始皇知道有這群後代也是陷入深思」、「讓兵馬俑見笑了，好幾千年過去，後代還是這麼野蠻」、「誰對誰錯，交給秦始皇來判定吧」。