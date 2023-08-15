有片｜兩大媽兵馬俑前MMA　近距離口水攻擊　更一度失心瘋般互吼

兩名大媽在兵馬俑遺址內發生衝突，雙方從口舌爭執到「互噴」口水再到扭打一起，直至保安到場後仍未能平復。



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事發於上周六（12日），網傳影片顯示，在極度擠逼的兵馬俑遺址內，兩名大媽站在最前排參觀，綠衫大媽拿出手機拍照，疑似將手伸得太長，惹得粉衫大媽不滿。認為自己受到侵犯的粉衫大媽，抱怨了幾句未有得到對方回應，隨即將手伸到綠衫大媽面前反抗。

雙方亦因此開啟激烈的「互罵模式」，並一度失心瘋般「啊啊啊」地大叫。旁邊的遊客見狀勸阻，雙方亦開始「中場休息」，惟綠衫大媽再次拍照時又將手伸到粉衫大媽的「地盤」，雙方亦因此展開「互噴模式」，二人隨着身體的前後律動向對方臉上吐口水，更扭打到一起，直至保安人員上前後雙方仍不依不饒。

影片在網絡瘋傳，引發廣泛議論。央視對事件進行報道，並呼籲大家，「天氣燥熱，請一定要文明參展。」

網民點睇：

「讓古人笑話了。」

「吃得太飽了，閒時太多了。」

「去看個兵馬俑還當場變羊駝了。」

「建議直接進入全國各博物館旅遊景點黑名單。」

「天天不是打就是鬧，哪天把秦俑吵醒了詐屍直接上來砍一刀。」

「兵馬俑都嚇呆了，把我們挖出來就看這。」

