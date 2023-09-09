美認定華公民從事穿山甲貿易　國家林草局：濫用長臂管轄又一例證

美國內政部日前認定中國公民從事穿山甲貿易和獲取活動，正在削弱《瀕危野生動植物種國際貿易公約》效力。國家林業和草原局周六（9日）回應，指美方此舉是其濫用長臂管轄的又一例證，違背了客觀、公正的基本準則，極不利於全球穿山甲保護合作，作為中國政府履行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的牽頭部門，國家林草局對此表示嚴重關切，並堅決反對借穿山甲保護問題損害中國保護聲譽的企圖。中方已經並將繼續就此向美方提出嚴正交涉。



當局表示，近十年來，中國政府大力推進生態文明建設，強化瀕危野生動植物保護，取得了舉世矚目的歷史性成就。中國政府高度重視穿山甲保護，2020年6月3日將穿山甲所有種調升為國家一級保護野生動物；2020年7月3日設立穿山甲保護研究中心，加強穿山甲救護、繁育和野外研究；發布進一步加強穿山甲保護管理通知，強化穿山甲野外種群及其棲息地保護和監測，嚴格禁止獵捕、食用穿山甲，有效促使中國穿山甲野外種群恢復性增長。

當局又指，中國堅定履行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》義務，積極推進履約行動，停止了商業性進出口穿山甲及其製品活動，建立由27個部門組成的打擊野生動植物非法貿易部際聯席會議制度，嚴厲打擊走私及非法交易穿山甲活動，有關非法活動呈明顯下降趨勢；連續十多年支持穿山甲分佈國強化野生動植物保護能力建設，聯合亞洲、非洲等穿山甲分佈國開展了打擊野生動植物非法交易系列行動，為加強全球穿山甲保護、遏制非法交易作出了重大貢獻，多次獲得《瀕危野生動植物種國際貿易公約》秘書長表彰證書、亞洲環境執法獎、克拉克·巴文獎，有關成就不容詆毀。未來，中國將進一步加強與國際社會合作，科學、務實採取積極行動，為保護穿山甲在內的瀕危野生動植物發揮更大作用。