摩洛哥強震1037死　當地華人：裹著床單衝下樓，機票售完無法離開

摩洛哥（Morocco）中部的大阿特拉斯山（High Atlas）9月8日深夜11時11分（發生6.8級淺層地震。據摩洛哥當地媒體援引摩洛哥內政部消息稱，摩洛哥地震死亡人數已升至1037人，受傷人數達到1204人，其中721人傷勢嚴重。



《羊城晚報》記者聯繫到滯留在摩洛哥的華人李政德，他因拍攝工作於當地時間9月7日前往摩洛哥，當天到達了塞塔特（Settat）。塞塔特距離本次地震震中近200公里。

9月8日深夜11點左右，李政德在睡夢中被一陣強烈的晃動驚醒，趕緊和同事們一起跑下了樓。大街上很快聚集了許多人，當地人都很害怕，吹著冷風討論情況。讓李政德印象深刻的是，「我們裹著床單就下樓了，整條街就我們3個中國人。我們在馬路上等了2小時才敢上樓睡覺。」

大街上聚集著避難的摩洛哥人。（受訪者提供）

據他回憶，由於距離震中較遠，城市的基礎設施並沒有受到太大的影響。唯一受到影響的就是網速。「很多當地人都下樓避難了，網速非常慢，可能是因為有很多人都在用網絡通話。」他們原本打算第二天離開，但是所有機票都已售空，目前打算開車前往卡薩布蘭加（又譯卡薩布蘭卡，Casablanca）。

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中國駐摩洛哥大使：暫無中國公民傷亡報告

據央視消息，在摩洛哥強震發生後，中國駐摩洛哥大使館第一時間啓動應急機制，中國駐摩洛哥大使李昌林表示，目前沒有中國公民在摩洛哥強震中傷亡。

中國駐摩洛哥大使館提醒領區中國公民密切關注當地政府發佈的預警信息，保持通信暢通，提高警惕，注意防範地震及其他次生災害，保護人身安全。如遇險情，請保持鎮定，聽從當地警方和現場指揮人員的安排，盡快轉移至安全地帶。如遇緊急情況，請及時與大使館聯繫尋求協助。