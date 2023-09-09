北非摩洛哥淺層強震「現場畫面」流出　倖存童半埋瓦礫超驚險

位於北非國家摩洛哥（Morocco）中部的大阿特拉斯山（High Atlas）在當地時間9月8日晚上11時11分（香港時間9日早上6時11分）發生6.8級強震，震源深度僅約18公里。



地震嚇得人們衝出街外避難。摩洛哥多個主要城市都有建築物倒塌或受損，而歷史名城馬拉喀什（Marrakesh）景點紅牆出現裂縫。

馬拉喀什有一些建築物倒塌，而醫院則需進行疏散。摩媒稱，已有至少296人死亡，另有153人受傷。政府稱有數百人死於這場地震。

社交媒體上流傳愈來愈多影片，將地震發生時民眾在驚嚇中逃生的一刻記錄下來。

在社交媒體X流傳的一段影片，顯示一名兒童在地震發生後被埋在瓦礫堆中，整個人灰頭土臉，所幸他看來仍然清醒：

從以下影片可見，地震發生後，有人卧在路邊。之前已有人為他蓋上毛巾或被子。有途人前往查看：

以下是媒體報道當地一間餐廳的閉路電視影片。從片中可見本來在座位悠閒用餐的民眾，被突如其來的地震嚇一跳，繼而倉惶逃命。有成年人將身旁的年輕人一把揪起來，將她拖離現場。

社交媒體X上流傳的影片顯示，在一個類似商地的地方，途人不斷在走道向前走，想盡快逃離該處：

有網民在社交媒體發布馬拉喀什著名的紅牆的影片，可見它出現大條裂縫。

一位居民告訴路透社，馬拉喀什老城的一些建築物已經倒塌。據說當地人待在留在室外，以防強烈的餘震發生。

另一名男子描述說，他感到「劇烈的震動」，並看到「建築物搖動」。

摩洛哥馬拉喀什地震：2023年9月8日深夜摩洛哥發生強烈地震後，人們9日聚集在卡薩布蘭卡（Casablanca）的街道上。（Reuters）

名為Abdelhak El Amrani的民眾告訴法媒：「人們都震驚和恐慌。孩子們在哭泣，家長們心煩意亂。」他說電源和電話線中斷了十分鐘。

法媒9日稱，一個家庭被困在倒塌的房屋廢墟中，該市的許多人被送往醫院。較早時沙特阿拉伯傳媒阿拉伯電視台（Al Arabiya）9日稱至少5人因被壓在廢墟下而喪生；未知兩者報道是否指同一批人。

發生地震後，不少人立刻逃出戶外。

網上流傳的相片顯示，有站在大街上，網上也有影片顯示建築倒塌後現場遍地瓦礫的景象及建築倒塌瞬間現場粉塵飛揚的情形。

綜合路透社、天空新聞及《鏡報》報道，德國地球科學研究中心（GFZ）及美國地質調查局（USGS）數據指，地震發生於8日晚上11時11分，震央位於摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）西南約71公里處，震源深度18.5公里。

網上社交平台流傳多段相信是地震的片段，見到有民眾由商場跑到室外暫避，以及建築物搖晃及受損等情況，亦有片段顯示有多層建築物倒塌。

人們在社交媒體上分享的著名的紅牆的影片，其中一堵牆出現大裂縫，部份牆體倒塌，瓦礫散落一地。

馬拉喀什（Marrakesh）在柏柏爾語的意思是「上帝的故鄉」。作為摩洛哥的四大皇城之一，馬拉喀什意思是「紅顏色的」。

馬拉喀什城已有一千多年的歷史，它曾是摩洛哥的首都，該國最大的傳統露天市場（Souk）就在此地。城中有兩個主要的分區：老城區（Medina）和新城區（Ville Nouvelle）。老城區1985年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。