深圳暴雨．片｜外賣員「水深及腰了」還要送　網民斥：點餐沒良心

9月7日一段深圳龍崗影片瘋傳，影片顯示一個美團外賣員在水淹的腰部的情況下仍在送外賣，拍攝者不忍心，問外賣小哥「要送到幾號？」並給外賣小哥指路，最後更感嘆了一句「不容易！」；另外有段影片則顯示，年輕力壯的外賣員協助深圳市民度過湍急的水流。



《南方都市報》則採訪一名外賣員徐先生，他指出暴雨時，自己接了三個外賣，想著送完就回家，但沒想到這一路那麼艱難，「在深南中路華強路路口，水都到我的嘴巴這裡了」，另外外賣還限時一小時，所幸徐先生熟悉地形，成功完成任務。「深圳暴雨下的外賣小哥」，也引發網民熱議，許多網民心疼外賣員工作艱辛，斥責在暴雨中點餐的人「沒有良心」。



9月8日，據杭州日報消息，7日晚間深圳龍崗多處內澇嚴重，一名外賣小哥趟齊腰積水送餐，影片上傳到快手後迅速引發關注。

9月8日上午，美團客服工作人員表示，一般遇到惡劣天氣統一會有限制，站長也會下通知不接單，此次事件會進一步核實調查，也會聯絡相對應站點。

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《南方都市報》則報道，今年20歲來自江西的徐先生，15歲就來深圳務工，頭兩年在一家房地產公司上班，但3年前開始在深圳做外賣，他表示，「像今天這麼大的雨，還是頭一回遇到」，9月7日晚間暴雨他駕駛著電動車駛向水已經漫過膝蓋的回家路，開始送外賣，他一共接了三單。

徐先生表示，沒想到這一路那麼艱難，「在深南中路華強路路口，水都到我的嘴巴這裡了」，他指出，「深南路都被淹了，水很深，很多車都拋錨了」。所幸已經跑了三年外賣的徐先生，對深圳的地形道路諳熟於心，通過深南中路後，他就選擇地勢高的地方走，「最後一單限時一小時，我用了50分鐘，還提前送達了」。

9月8日凌晨兩點，羅湖區東門老街，終於送完外賣的徐先生全身都被雨水打濕了，才正計畫著返回遠在二十公里外的老家。

網民斥暴雨點餐者沒良心

對於深圳暴雨中的外賣員，許多網民表示心疼，批評類似的極端天氣，平台和點餐者都應該立刻停止外送服務，更有網民批評「怎麼還可以給這些外賣員限時間送達呢？」、「這種天氣就不該點外賣」、「什麼人這個時候還吃外賣，一點同情心沒有」。有網民則指出，福州9月5日有外賣小哥在暴雨中送餐，意外觸電身亡，呼籲安全第一。

但亦有不少網民認為外賣小哥其實能自由選擇接不接單，點餐的人是無辜的：「外賣小哥可以自主選不接單的，這個天氣補貼高，你不能斷人飯碗」、「我點外賣的時候，但真不知道外邊這麼嚴重，我下班的時候只有五六厘米的水位」、「也許有人真的有藥品的急需呢？」、「平台可以點餐，商家還在出餐，外賣小哥還在工作，你竟然會最先罵點餐的人。雖然這個時候點餐確實不好。」