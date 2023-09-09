深圳暴雨有多強？專家：相當於一平方米玻璃面倒400瓶500ml礦泉水

9月8日，據深圳氣象台指出，受颱風「海葵」殘餘環流、季風和弱冷空氣共同影響，9月7日傍晚到8日上午，深圳發生超歷史記錄的特大暴雨，打破了7項的歷史極值紀錄。



如何通俗易懂理解這些降雨量數據？記者採訪深圳深圳市氣象台專家，他以這場暴雨中打破歷史紀錄的「鹽田正坑2小時滑動降雨量到達195.8毫米」為例，相當於2小時內，倒了約400瓶500毫升的礦泉水在一平方米水平玻璃面上。



深圳多地水浸，地鐵黃閣坑站停運：

+ 3

氣象專家表示，1毫米的降水量表示在沒有蒸發、流失、滲透的一平方米的水平玻璃面上，積累1毫米深的水，這也相當於在一平方米的水平玻璃面上，倒了2瓶500毫升的礦泉水。

因此，「鹽田正坑最大滑動降雨量」2小時達到195.8毫米，相當於2小時內，倒了約400瓶500毫升的礦泉水在一平方米水平玻璃面上。

這場雨要下到什麼時候？據預報，8日白天至10日繼續受低壓和季風影響，深圳仍有暴雨局部大暴雨。具體而言，8日上午深圳有持續性降雨，雨量可達暴雨，下午雨勢減弱，以間歇性陣雨為主；8日夜間至明天早晨雨勢再次加強，有暴雨局部大暴雨；10日仍有局部暴雨降水。

深圳暴雨破七項紀錄

9月7日17時至8日6時13個小時之內，深圳平均降雨量為202.8毫米。各區平均雨量排名前三的分別是羅湖（380.8毫米）、福田（263.8毫米）、龍華（251.7毫米）。

深圳9月7日至9月8日的特大暴雨打破紀錄包括：最大滑動雨量2小時（195.8毫米，鹽田正坑）、3小時（246.8毫米，鹽田正坑）、6小時（349.7毫米，羅湖東門）、12小時（465.5毫米，羅湖小梧桐）、24小時（522.8毫米，羅湖小梧桐；羅湖東門518.0毫米，為第二個破紀錄站點）、48小時（576.7毫米，羅湖小梧桐）。

深圳市氣象台下午2時更新指出，9月7日至8日的暴雨，過去72小時羅湖小梧桐雨量達到614.6毫米（原紀錄：611.1毫米），成為打破了深圳市1952年有氣象記錄以來的第7項歷史極值。