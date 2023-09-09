黑雨水浸｜深圳排洪前2分鐘才通知當地市民　港深公布時間不同？

香港受暴雨侵襲，全港大範圍水浸。港府在周四（9月7日）晚23:44發新聞稿通知，深圳將在周五「9月8日0時0分」排洪，僅提早16分鐘通知市民，引發批評。



《香港01》記者關注到，港府的新聞稿說明深圳將在周五00:00排洪，但深圳媒體和官方發布的文件則稱是「9月8日0時15分」開始排洪，兩地公布的時間不一致，具體排洪時間未知。



此外，深圳市應急管理局「0時13分」才通知市民，《深圳衛視》「0時6分」、《深圳晚報》「0時10分」發布消息、深圳政府官方微信公眾號「深圳發布」和其餘深圳媒體都在排洪後才發出通知。香港市民收到排洪通知最多快深圳市民20多分鐘。



港府前45分鐘收到內地通知 深圳市民：排洪後才知道

9月7日晚至8日特大暴雨襲擊香港和深圳，保安局局長鄧炳強在回答深圳衛視駐港記者提問時表示，有關深圳水庫排洪，深港兩地一直有溝通機制。保安局局長鄧炳強表示，港府在排洪前45分鐘收到內地通知，隨即通知不同部門及安排撤離。

《香港01》報道，這29分鐘真空期，有距福田15分鐘車程的信芯園花農梁日信表示，僅聽到水文閘在排洪前約一小時響警報。打鼓嶺鳳凰湖村村長指，昨晚有收到警方通知排洪，叫村民「有事就打999」。他指，近年都較遲才收到排洪通知，希望港府和深圳政府可以加強溝通。

2014年深圳排洪後50分鐘港府才公布，2018年深圳在排洪前57分鐘通知香港，但港府在排洪後7分鐘才公布。保安局2018年回應區議員要求檢討處理深圳排洪的安排，稱深圳當局會在決定排洪三小時前知會香港。

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不過相比於香港，深圳市民通知混亂且遲。有市民指特大暴雨7日晚間有收到「(廣東)省三防辦、應急管理廳和氣象局」的防災通知，但未接獲任何排洪消息，「很多市民都是排洪後才看新聞知道這個消息的，香港公布得更快。」

《香港01》記者發現除《深圳衛視》「0時6分」、《深圳晚報》「0時10分」等部分媒體較早公布外，深圳市應急管理局僅提早2分鐘「0時13分」才發出排洪通知；「深圳發布」更是遲至排洪後「0時17分」才發布消息。在《深圳晚報》官方微博下方，也可以看到許多求助訊息「怎麼辦啊？我們這邊已經淹了，但是沒有轉移啊」、「我們被困在中國石化湖騰達加油站，這邊都淹了，走不了，全身濕了。」

▼9月8日凌晨 深圳排洪一刻▼

