茂名暴雨水浸逾1米　廣東月初平均雨量打破歷史同期紀錄

受颱風「海葵」的殘餘環流影響，廣東茂名市9日凌晨開始暴雨，這次降雨過程持續時間長，導致多地發生內澇積水，部分地區的積水深度超1米，造成道路坍塌、多人受困。



央視報道指，9月9日凌晨3時到10日凌晨3時，茂名出現最大雨量334.7毫米，茂名平均雨量111.1毫米。其中茂名市區、茂南區袂花鎮洪水內澇嚴重，積水深度超1米，大量群眾被困房屋內。

截至10日早上11時，茂名市消防救援支隊共接報強降雨相關警情共20宗，營救轉移受困群眾共117人。截至10日中午12時，茂名市公安局共接報涉雨涉災警情共69宗，營救轉移群眾798人。截至10日中午12時，全市共轉移危險區域人員3680人。

由於連續降雨，高州水庫水位已超汛限水位（87米），當局決定於10日上午7時起洩洪。

茂名市目前全市公交線路停運，教育局發出通知，茂南區、高新區、市直屬各院校及幼兒園（含民辦）立即停課，復課時間另行通知。

茂名市9日凌晨開始暴雨，造成山泥傾瀉、道路坍塌，多人受困。（央視）

茂名市已經啟動防汛Ⅲ級應急響應，當局請廣大市民非緊急情況不要外出，全市1993個應急避難所全部開放。氣象部門提醒，降雨仍將持續，需要根據預警做好防禦工作。

廣東月初平均雨量打破歷史同期紀錄

受「海葵」殘餘渦旋和西南季風影響，粵西和珠三角南部強降水持續。截至10日早上9時，廣東陽江、茂名等10地暴雨紅色預警信號正在生效。

9月1日至9月8日，廣東的平均累計雨量187.1毫米，比常年（61.6毫米）多兩倍，打破歷史同期紀錄。