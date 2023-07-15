內蒙古景區三角翼飛機失事釀2死　包括一名12歲上海學生

內蒙古景區內一架三角翼飛機墮落，造成飛行員和一名乘客死亡。據《新民晚報》報道，死亡乘客是一名12歲的上海學生。目前，當地已成立事故處置小組，邀請相關領域專家對事故進行進一步鑑定。



內蒙古景區有一架三角翼飛機墮地，多人上前救助。（極目新聞）

據死亡學生的母親王女士介紹，兒子平時非常陽光，因喜歡俄羅斯文化，於是她趁兒子暑假期間，為丈夫和兒子報名了「呼倫貝爾大草原6天5夜私家團」的旅遊項目，行程中包括呼倫貝爾市新巴爾虎左旗的「巴爾虎民俗園」。

王女士說，7月8日是旅行的第四日，當晚行程包括到「巴爾虎民俗園」觀看篝火晚會、住宿，期間丈夫另外交了498元人民幣，讓兒子體驗三角翼飛機觀光項目，惟飛機在起飛時發生顛簸，且發動機聲音也突然變小，「開出去不遠就撞上了勒勒車，飛行員當場死亡，兒子摔出座位當時就昏迷了。」

勒勒車。（示意圖片／新民晚報）

王女士指，事發後，當地警方及急救人員分別於晚9時許及10時許趕到現場，惟兒子已經死亡。在要求之下，醫院對兒子遺體進行檢查，結果顯示，頭部、胸部、腹部、腰部等多部位受傷嚴重。

據家屬提供的該公司營業執照顯示，涉事公司為新巴爾虎左旗長空飛行器有限公司，其法定代表人為馬某某，成立日期為今年3月29日。另據家屬介紹，當時駕駛三角翼飛機的是張某某。