自動駕駛｜深圳智能車准上高速公路測試　寶安南山擬全域開放

內媒《深圳特區報》11日報道，深圳市交通運輸局透露，深圳智能網聯汽車測試示範路段不斷「擴容」，近期將開放南坪快速、水官高速、廣深沿江高速等高快速公路89公里予自動駕駛汽車進行測試。



報道指，包括百度在內，截至今年8月，深圳累計向15家企業，325輛智能網聯汽車發放道路測試及示範應用通知書，車輛較去年8月《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》實施之初相比，增長170%。

深圳累計開放智能網聯汽車測試示範道路771公里，同比增長20%。坪山區先行一步，實現全域開放440公里，率先推出全無人商業化試點，累計單次超26000單，運行里程超50萬公里。

深圳將再擴大無人自駕車的測試路段，包括高速公路。（新華社）

在此基礎上，深圳擬逐步開放高快速路段作為測試示範道路。目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路東段、廣深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作為測試示範道路的評估工作，擬於近期開放，其中包括13公里高複雜度路段。

報道又指，當前寶安、南山等區已計劃全域開放自動駕駛並開展商業化試點，爭取年內深圳自動駕駛車輛達到200台以上試運營規模，力爭打造全國自動駕駛商業化第一城。

據統計，在2022年，深圳智能網聯汽車產業增加值達到511.46億元人民幣，同比增長46.1%，增長率在20大戰略性新興產業中位列第一。