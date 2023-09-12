KK園區｜中科院博士被困緬甸逾一年　疑似本人發聲：於9月5日回國

中國科學院博士張繼效去年8月，被騙至緬甸邊境KK園區從事電話、網絡詐騙，每日需強制工作18小時，其受困逾一年後終獲救。

周一（11日），疑似張繼效本人發文稱，自己已於上周二（5日）回國，因配合調查及個人身體原因一直未能發聲，他感謝政府、媒體、社會的幫助，他並希望未來避免更多人遭受同樣苦難。



張繼效畢業於中科院地球環境研究所，從事博士後研究工作。大概一年前，因投資虛擬貨幣失利，造成幾萬元人民幣的債務問題，張繼效開始找東南亞的「高薪工作」。

去年8月16日，張繼效被騙至緬甸邊境KK園區從事電話、網絡詐騙，每日需強制工作18小時，同時被嚴密監控。他的女友曾稱，「之前一直以為張繼效經介紹去新加坡從事翻譯工作，沒想到被騙至緬甸。」

中國駐泰國大使館今年8月26日發聲明指，經泰國警方核查有關情況，以及開展解救工作後，成功於8月24日晚，尋獲張繼效。駐泰國大使館及駐清邁總領事館正與泰國警方協調，盡快安排其回國。

事件一時在內地引發熱議，不少網民批評是否科研人員的工資太低，「可見科研工作者工資確實還有提升空間，幾萬塊的債務都還不起」，亦有網民稱「學歷高不代表智商高啊，但確實該給科研人員更高的薪資。」

及至9月11日，疑似張繼效本人，在簡介中寫有「博士被騙緬甸事件當事人」的微博帳號發文稱，「我已於9月5日返回國內，因配合調查和個人生病不適的原因，一直未能發文。本着對公眾和自己負責的態度，後續我會對大家關注的一些問題進行解釋。」

張繼效續指，「從事件發酵到順利返回，我克服了重重阻礙，這既離不開親人和朋友的奉獻，也離不開政府部門、新聞媒體、社會熱心人士的關注和支持，因精力有限我無法一一答謝，但願未來能盡我所能回報社會，避免更多人遭受同樣的苦難。」