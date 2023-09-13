廣東省網絡安全宣傳周活動啟動　現場模擬「殺豬盤」、AI換臉詐騙

9月11日上午，以「網絡安全為人民，網絡安全靠人民」為主題的2023年廣東省網絡安全宣傳周活動在廣州正式啟動。這是互聯網大省廣東連續第10年舉辦網絡安全宣傳周活動，也是粵港澳三地首次在網絡安全領域攜手合作、深入交流，共築大灣區網絡安全基石。



同時，記者獲悉，廣州已成功申辦2024年國家網絡安全宣傳周開幕式等重要活動。屆時，羊城將作為2024年國家網絡安全宣傳周的主會場，舉辦一系列重大活動。



2024年國家網絡安全宣傳周開幕式將在穗舉辦

廣東是互聯網大省，2022年廣東互聯網發展指數綜合排名全國第一，網絡安全指數排名全國居首。早在2019年，廣東就制定印發全國首個省級數字政府網絡安全體系建設的總體規劃，逐步完善數字政府網絡安全多部門協同聯動機制，率先在全國探索開展數字政府網絡安全指數評估。而在明年，國家網絡安全宣傳周開幕式等活動將在廣州舉行。

2023年廣東網絡安全博覽會昨在廣交會展館開幕，吸引不少人參觀。（羊城晚報）

11日，作為廣東省網絡安全宣傳周重要活動之一，2023年廣東網絡安全博覽會同步在廣交會展館拉開帷幕。記者在博覽會上看到，現場已打出了「廣州成功申辦2024年國家網絡安全宣傳周活動」的字樣，屆時將凸顯「立足灣區協同港澳輻射全國」的廣州特色。

據悉，在今年廣東省網絡安全宣傳周舉辦期間，港澳將同步開展部分網絡安全宣傳活動，並就網絡安全主題內容積極與內地開展交流。這是粵港澳三地首次在網絡安全領域攜手合作，共建網絡安全。

此外，廣東省網絡安全宣傳周將重點組織舉辦網絡安全大賽，為粵港澳三地網絡安全從業人員提供展示能力和水平的競技舞台，推動網絡安全人才培養和產學研用生態發展。

高峰論壇上院士專家建言獻策

11日，網絡安全高峰論壇也在廣交會展館舉辦。現場，中國工程院院士沈昌祥、中國工程院院士鄔江興等網絡安全專家以及產業界代表，圍繞網絡安全教育技術產業融合發展、關鍵信息基礎設施安全防護、數據安全、個人信息保護等主題作分享，為推動網信事業高質量發展建言獻策。

香港特區政府資訊科技總監黃志光在高峰論壇上介紹了香港特區政府的網絡安全策略目標。黃志光錶示，香港會繼續致力構建安全、穩定的網絡環境，提高業界和公眾的網絡安全意識，以發展成為一個更安全高效的智慧城市。

此次廣東省網絡安全宣傳周舉辦期間，粵港兩地也將同時啟動網絡安全知識競答活動，通過該形式向公眾積極宣傳網絡安全知識，提升公眾網絡安全意識和防護技能。

記者體驗AI換臉馬斯克。（羊城晚報）

開展「粵網安」網絡安全大演練

「我們倡議，依法上網，文明上網，安全上網……」廣東省網絡安全宣傳周活動開幕式上，還舉行了「粵網安」網絡安全大演練活動授旗儀式，並由公安民警、互聯網企業員工、網民代表、學生代表等不同行業、不同崗位、不同年齡層次的代表共同宣讀《共建網絡安全倡議》。

據了解，本次廣東省網絡安全宣傳周將持續至17日，其間將以多種方式向市民群眾普及網絡安全防護知識與技能，包括「羊城盃」網絡安全大賽、網絡安全高質量發展看廣東媒體行、網絡安全宣傳作品徵集，以及網絡安全進基層等活動。

宣傳周期間，主辦方還將舉辦校園日、電信日、法治日、金融日、青少年日、個人信息保護日等主題日活動，通過網絡安全講座、知識競賽、主題論壇、公開課等形式，讓「網絡安全為人民、網絡安全靠人民」的理念深入人心。

網絡安全日益受到重視。（示意圖）

25台手機群控模擬「殺豬盤」詐騙

頗具互動感和趣味性的網絡安全博覽會，是本次廣東網絡安全宣傳周活動的重頭戲。最近上映的反詐主題電影《孤注一擲》，改編自真實案例的電影情節讓人觸目驚心。博覽會上，騰訊展台模擬了「甜言蜜語暖心房，卷錢跑路兩茫茫」的「殺豬盤」典型場景。

所謂「殺豬盤」詐騙，是指通過婚戀平台、社交軟件等方式尋找潛在受害者，通過聊天發展感情取得信任，然後將受害者引入博彩、理財等詐騙平台進行充值，騙取受害者錢財的騙局。

展會現場，25台手機組成群控系統矩陣，模擬演示惡意註冊賬號進行添加好友、自動聊天等場景；同時，安全感知系統模擬了公司實時防護外部攻擊的情況，每一個線段的兩端分別是攻擊發起端和遭受攻擊端的IP 地址。

展會現場，25台手機組成群控系統矩陣，模擬演示惡意註冊賬號進行添加好友、自動聊天等場景。（羊城晚報）

在互聯網世界，IP 就是每一台聯網設備的身份證明，一台設備只應有一個IP。但對於黑灰產，獲得越多的IP 資源，就能利用越多的作案工具來發起攻擊。

騰訊「守護者計劃」安全專家趙雲表示，當前網絡黑產愈發呈現出「團伙化、技術化」的特點。長期以來，微信、QQ等都通過升級智能風控系統、依托「數據+AI」體系，針對詐騙全路徑建立起完整的技術打擊治理方案。

眼見不一定為實AI讓你分分鐘「換臉」

體驗AI換臉、了解智能門鎖如何「秒破防」、學習個人數據信息保護、識別新型AI詐騙「套路」……博覽會現場，觀眾還可增長各種「硬核」實用知識。

其中，廣東省公安廳展位介紹了人臉識別攻擊技術，通過照片、仿真面具、攝像頭劫持、AI換臉四種技術，向觀眾展示人臉識別攻擊測試。

「原來AI換臉詐騙是這麼一回事。」在AI換臉展示區，記者現場體驗了一把AI換臉秒變馬斯克的技術。只需一張照片，基於人工智能的圖像處理技術，幾分鐘內就可生成對應人的視頻和實時表情模擬。與之相似的還有AI擬聲技術，這些都可被用於偽造視頻、聲音、圖片，從而進行新型AI詐騙。

不少觀眾親身體驗後表示，AI換臉技術讓人意識到「眼見不一定為實」。（示意圖）

不少觀眾親身體驗後表示，AI換臉技術讓人意識到「眼見不一定為實」，對網絡上傳播的各類圖片視頻，以後要以更審慎的態度對待。

本次博覽會展覽面積近1萬平方米，共37家單位參展，多角度展現廣東在網絡安全技術創新、產業發展、人才培養、宣傳教育等各方面取得的成果。

華為圍繞基礎算法、硬件芯片、操作系統、基礎軟件構築「可信根技術」，現場展示自主創新的人工智能芯片、開發套件、網絡安全技術，以及各種安全辦公終端。

南方電網「伏羲」系列電力專用芯片是國內首個基於國產指令架構、國產內核的電力專用主控芯片，主要應用於繼電保護、變電站自動化、配網自動化、新能源等場景，現場吸引了不少觀眾的目光。