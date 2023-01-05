拉斯穆森：北約與台灣應強化軍事訓練與網絡安全合作

丹麥外長、北約前秘書長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）1月3日至5日訪問台灣，並接連拜會蔡英文、賴清德等台灣政要。針對台海情勢發展，拉斯穆森今表態，北約在台海衝突不會扮演直接參戰的行動者，但可供應台灣武器，並與台灣在歐洲領土合作訓練軍事人員及執行聯合軍演，以及向北京祭出嚴厲經濟制裁。



拉斯穆森2001年至2009年擔任丹麥首相，自2009年至2014年擔任北約秘書長，今次以民主聯盟（Alliance of Democracies）基金會主席身分訪台，成為首度踏上台灣訪問的卸任北約秘書長。

拉斯穆森訪台三天，期間陸續拜會台灣正副元首蔡英文、賴清德、外長吳釗燮等政要。（台灣總統府提供）

拉斯穆森5日出席台灣外交部舉行的國際記者會，席間主張民主國家應共同對抗威權主義經濟壓迫，並主動提及最近得知台灣酒類產品遭大陸禁止進口後，認為「民主國家若能購買更多這類台灣產品，將是北約第5條共同防禦升級版的具體體現」。

拉斯穆森表示，若台海爆發衝突，務實而論，美國仍將是台灣最大的軍事資源供應者，但歐洲國家可在事前用不同方式協助台灣提升自我防衛能力，「例如聯合軍事演習或合作軍事訓練，就是很重要的工具。」在俄烏戰爭中，許多歐洲國家皆曾協助烏克蘭訓練軍隊。「相信和台灣在歐洲土地上進行聯合軍事演練，會是很好的作法。」

成立於冷戰時代的北約組織目前有29個成員國，前美國總統特朗普曾怪責歐洲盟國的軍事開支不足，變相由美國出錢保護他們。（VCG）

此外，拉斯穆森主張北約盟國應對台海改採「戰略清晰」，一面供應台灣足以自我防衛的軍事援助，另一面必須向中國發送非常清楚的訊號，亦即若北京意圖以武力片面改變台海現狀，中國將面對「極其重大且全面的經濟制裁」，將使中國從全球經濟體系脫鉤，此訊號有助嚇阻北京在對台攻擊前三思。

同時，拉斯穆森指出，北約與台灣可聚焦強化三方面合作，包括「網路安全」、「軍事合作訓練」，以及「高科技在軍事領域的應用」。北約可針對網絡安全與台灣進行資訊與情報交流，雙方也可合作研究如何運用高科技在軍事武器系統上。

中澳關係近年被指陷入歷史冰點，澳洲媒體對中國的態度也變差，經常發表涉華負面報道。（Reuters）

展望國際地緣政治發展，拉斯穆森認為，未來世界將是以美國為首的民主陣營與中國為首威權陣營間的對抗，「許多國家或大企業都已看見，和中國合作之路是不可行的，因為選擇和威權陣營做生意的相對風險很高」；「俄烏戰爭讓歐洲人醒悟，過去高度依賴中國廉價商品與俄羅斯便宜天然氣的經濟模式已行不通了，因此正檢討打造全新供應鏈，將合作對象轉移到亞非其他國家」。

拉斯穆森強調，民主國家過去對俄羅斯、中國的想法都太天真，順勢援引他在民主聯盟基金會內部曾提出類似北約第5條款集體防衛「經濟版」概念，主張若一個成員國遭經濟攻擊，將視為所有國家遭攻擊，各國應一起幫助被脅迫的民主國家，拉斯穆森列舉在澳大利亞、立陶宛、台灣身上都已看到北京經濟威脅的案例。「近來各國政要接連訪台，有助形塑對北京的嚇阻力量，來維護台海和平」。

然而，針對部份主張北約擴張之議，如擴大為「北大西洋-印度-太平洋」公約組織（NAIPTO），拉斯穆森對此態度保留，認為擴張北約不是很有效率方式，但強化與印太地區多邊安全組織已是能見的趨勢。