KK園區｜中科院博士被困逾一年獲救　曾因洩密被關私人監獄毆打

中國科學院博士張繼效在去年8月，被騙至緬甸邊境KK園區從事電信詐騙，每日需強制工作諸多工時，受困逾一年後終獲救，並於9月5日返回國內。近日，他接受內媒《新京報》採訪，講述了被騙經歷。



據張博士自述，他因找工作聯繫中介本打算到新加坡，後被調整到泰國所謂分公司，最後被帶入位於緬甸妙瓦底的詐騙園區。在公司期間，他時時被監控，無法逃跑。園區裏很多是二三十歲的年輕人，他沒有靠業績掙到過錢，還曾因女友通話談到園區相關情況被判定為「洩密」，被關進私人監獄毆打。



今日（12日），張博士在微博發文稱，已在9月5日返回國內，因配合調查和個人生病，一直未能公佈回國的消息，此時距離他獲救已過去19天。

據其自述，他原本在江西廬山植物園工作。2022年，因父母和女友生病，他的經濟面臨很大困難。加之疫情影響，在尋求國內工作一直無果後，他將視線投向海外，在網絡結識一家新加坡中介公司，「看起來非常正規，幫人介紹工作很多年了，所以我很信任。」

張博士指，對方的招聘流程十分正規，甚至需查驗有無犯罪記錄。在辦理簽證過程中，由於各種流程繁瑣和他本人未打疫苗等原因，簽證一直未能辦下來。公司表示可以讓他先到泰國分公司入職，「完全沒想到是陷阱」。

張博士稱，他在2022年8月15日抵達泰國湄索，隨後被帶至園區，手機證件等被收走。一周後他確定，自己來到了位於緬甸妙瓦底的詐騙園區。園區戒備森嚴，很難逃脫。他因英語較好被任命負責歐美盤，每日至少工作15小時，加班則無上限。

張博士表示，園區中大部分的人都是被騙來的，被允許隔段時間與家人通話報平安，但不能涉及工作內容，且有專人看守。在今年4月份時，他與女友通話時聊到園區的事情，被認為是「洩密」，被關進叫做「兵站」的私人監獄遭到毆打，被關了很長時間。

他自述，6月時，因其「洩密」，公司「已經不想要我」，加上他曾向外界發送求救信號，園區便向其家人索要贖金。未果後，將他換到同一集團的另一間公司。

他表示，沒有通過業績賺到過錢，「看業績給提成，如果沒有業績那就拿不到任何錢。這樣的情況其實是非常普遍的，絕大部分人一年都未必賺到錢。」

他指自己於8月24日中午離開園區，並要求簽署一份「自願聲明」，隨後被送到泰國。由於其簽證已過期，違反泰國移民法，泰國警方將其移交給移民局，通過十幾天的遣返流程回國，並在9月5日早上6點抵達上海浦東機場。由於在泰國移民局關押期間感染疾病，他連續多天低燒，不過目前已經康復。

張博士表示，將自己的經歷說出來，是希望其經歷能夠警醒其他人，「從事件發酵到順利返回，我克服了重重阻礙，這既離不開親人和朋友的奉獻，也離不開政府部門、新聞媒體、社會熱心人士的關注和支持，因精力有限我無法一一答謝，但願未來能盡我所能回報社會，避免更多人遭受同樣的苦難。」