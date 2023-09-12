公安部：去年以來拘捕境外｢回流｣詐騙犯5.6萬人　包括金主150餘人

內媒《北京日報》今日（12日）引述中國公安部稱，針對電信詐騙犯罪新情況，公安部開展多個專項行動，加強國際執法合作，去年以來拘捕境外「回流」疑犯5.6萬餘人，包含「金主」150餘人，「蛇頭」1000餘人。



報道指，公安部組織全國公安機關對境內黑灰產犯罪進行全面起底和清理。去年以來，先後發起集群戰役210次、組織區域會戰4次，拘捕境內關聯違法犯罪人員11.2萬餘人，有力切斷為境外詐騙集團「輸血供糧」的通道。

全國檢察機關持續加大對非法偷越國（邊）境人員的打擊防控力度。去年以來，起訴偷越國（邊）境犯罪3萬餘人、組織他人偷越國（邊）境犯罪3300餘人、運送他人偷越國（邊）境犯罪6800餘人，努力堵住涉詐人員向境外流動的通道。

公安部指，目前電詐犯罪呈現出一些新變化和新特點：一是境外詐騙集團壟斷化，零散、點狀式的獨立詐騙團夥越來越少，取而代之的是以工業園區、科技園區為幌子的超大犯罪集團。二是犯罪形式相互交織，在電詐及其關聯犯罪滋生蔓延基礎上，近期偷越國（邊）境犯罪迅速上升，逐步形成一條完整產業鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴重。

三是黑灰產犯罪境外化，隨著國內打擊力度加大，黑灰產團夥或將犯罪鏈條逐步向境外轉移，或在境內大量使用境外通訊工具以及服務器設在境外的資金交易平台等，以逃避境內打擊。四是技術對抗升級化，黑產技術不斷翻新演變，涉及生產、銷售、安裝、維護全鏈條，一些有正常用途的網絡技術時有被用於違法犯罪，如利用AI換臉技術實施詐騙，迷惑性更強。