關鍵時刻的｢救命機｣？　網民實測華為｢衛星電話｣新功能　高管回應

疑採用國產芯片生產5G新機，華為智能旗艦機Mate 60 Pro一經公布便引發海內外沸騰。除5G芯片外，華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機首次採用的「衛星電話」功能亦備受消費者關注。



據華為官方網店產品介紹，Mate 60 Pro/Pro+兩款新機首發了衛星電話功能，搭配運營商的相應服務，可以在沒有基站信號的情況下打電話。有網民猜測，這是否意味著可以在飛機上，或其他無信號區域使用該款手機。

對此，有網民在飛機在高空飛行時，新疆無信號牧場等區域，實測用華為新機撥打「衛星電話」，顯示可暢順無阻通話，並稱華為新機為關鍵時刻的「 救命機」。

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對於飛機飛行中使用的情況，9月11日，華為終端BG CTO李小龍發微博，提醒華為用戶規範使用Mate 60 Pro的衛星電話功能。

李小龍稱，「最近有一些用戶使用Mate60Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話並錄製視頻傳播，這是違反相關飛行安全規定的。請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。」

華為終端BG CTO 李小龍在微博提醒華為用戶正確使用「衛星電話」功能。

目前，華為Mate 60 Pro+（16GB+512GB）在官網顯示「暫無報價」，Mate 60 Pro報價為6999人民幣，2款新機下次預售都將於9月12日北京時間10：08分開始。