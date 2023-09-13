國航連兩日出事　新加坡飛成都客機故障折返　有人被打亂行程兩次

在9月10日，從四川成都天府機場飛往新加坡樟宜機場的中國國際航空CA403航班，著陸前客艙冒出濃煙，引擎起火，飛機落地後旅客需緊急疏散，事故造成9人受輕傷。新加坡媒體《聯合早報》報道指，事發後一日（11日），另一架從新加坡飛往成都的國航客機（航班CA404）也出現故障，航班最後取消。



10日國航CA403航班客艙冒出濃煙，引擎起火（點圖放大）：

《聯合早報》報道指，中國航班數據app「飛常準」顯示，CA404航班原本預計在11日下午4時從新加坡樟宜機場起飛至成都天府國際機場，實際卻延誤至下午6時33分出發，之後顯示航班「取消」。

資料顯示，CA404航班的客機機型是空中巴士（Airbus）A321-271N的窄體機，機齡約4.7年。國航10日出事的客機機型為空中巴士A320neo。

11日，一架從新加坡飛往成都的國航客機（航班CA404）也出現故障，航班最後取消。（《聯合早報》）

一名黃姓工程師表示，她與三名同事本來就因為早前出事的客機無法返回成都，而滯留酒店一晚，怎料替換的新航班又再次延誤，打亂本就不順利的行程。

10日國航CA403航班乘客用滑梯倉皇逃生（點圖放大）：

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黃姓工程師描述，她在11日臨時被告知CA404航班要延誤兩個小時。乘客陸續登機後，客機一如往常滑行至跑道，20分鐘後卻突然響起廣播，告知客機出現故障需要修理。「本來心理預期就低，乘客大多表現得很鎮定。原以為客機修理後能起飛，結果不久後就折返候機樓，要求我們下機等待」。

黃姓工程師說，期間機組人員不斷致歉，還給乘客分發飲料和用餐券。國航事後告知，指航班暫時無法恢復，讓乘客可以選擇12日回程，或搭乘飛往北京的航班，再安排乘客轉機往成都，有需要的旅客可安排入住酒店。