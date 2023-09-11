國航引擎起火初判為機械故障　親歷者：一邊摀住口鼻一邊寫遺書

9月10日，原定從四川成都天府機場飛往新加坡樟宜機場的中國國際航空CA403航班，著陸前客艙冒出濃煙，飛機落地後，旅客緊急疏散。

9月11日凌晨，國航在官方微博通報，初步判斷是引擎機械故障，目前正進一步調查。



通報稱，出事機型為A320neo，飛機號B-305J，機上共有146名旅客、9名機組人員。飛機在著陸前出現客艙煙霧，機組按程序處置，飛機於北京時間下午4時14分降落新加坡樟宜機場，落地後機組組織旅客實施緊急撤離，新加坡樟宜機場啟動應急程序。

國航稱，初步判斷是引擎機械故障所引發，目前正在進一步調查。面對突發情況，機組按照程序妥善處置，機上旅客積極配合，順利完成緊急撤離。在樟宜機場的協助下，已做好旅客安置工作。國航就受此事件影響的旅客深表歉意。

乘客用滑梯倉皇逃生（點圖放大）：

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親歷者：一隻手摀住口鼻 一隻手寫好遺書

《極目新聞》報道，在新加坡留學的蔡女士憶述，在航班降落前十多分鐘，機上陸續有乘客表示客艙內有煙霧，煙霧逐漸變濃且嗆鼻，她只能用毛毯摀住口鼻，「當時挺嚇人的，我一隻手摀住口鼻的時候，另一隻手就在手機上把遺書寫好了，也不知道能不能發出去，反正我先寫了」。

蔡女士稱，機艙出現煙霧後，乘務員向乘客派發濕紙巾，但客艙內可視度愈來愈低。有乘客曾詢問還有多久降落，乘務員回覆稱還有十分鐘降落，蔡女士推算冒煙時間是在降落前的十幾分鐘至二十分鐘之間，「乘務員一直在說他們很專業，受過培訓」。

她表示，飛機降落時，乘務員要求乘客將頭耷低，「降落可能有一點點急，但是也還好」。降落後，乘務員多次提醒乘客不要帶行李，但蔡女士從緊急滑梯撤離後，曾見到有乘客拉住行李箱逃離。

蔡女士稱，撤離後已第一時間聯繫家人報平安，「本來他們覺得還好，但看到了新聞現場的照片也被嚇到了」。由於她身上有護照和其他證件，在新加坡也有住址，因此可以提前離開；不少乘客的護照及相關證件放在行李中，需要等機上的行李運送下來才能離開。

親歷者：坐在窗邊目睹引擎冒煙

同機旅客張先生稱，機艙約在降落前30分鐘內開始冒煙，煙霧逐漸瀰漫並傳來疑似「燒機油」的氣味，乘務員和機長曾以廣播安撫乘客，機組人員還為乘客分發濕紙巾，「剛剛發現那一刻還挺淡定的，我就覺得就是一個小故障了，然後煙愈來愈大，自己看不清楚人的時候，當時就特別的恐懼，然後小孩又開始個別在哭」。

出現煙霧後，張先生感覺飛機下降及著陸過程都比較迅速，「坐在窗邊目睹引擎冒煙，在天上的絕望，沒想到會發生在自己身上，逃生門打開瞬間直接往下跳」。他從機尾逃生時，發現飛機的一側引擎已經開始起火。