青年失業｜廣州女孩躺平中找人生方向：見過港青躺成「三和大神」

伴隨內地青年失業率暫停發布，青年失業問題再度受到關注。出生於1998年的廣州人Carol（化名）學士畢業後，經歷了996式的內卷工作，選擇辭職到香港讀研究生。在經歷疫情、戀愛、gap year、畢業後，她近日從一名自由職業者轉為全職工作者，但她認為自由職業仍是自己未來發展的最終方向。



Carol認為，躺平是一種積累能量的過程。她也見過香港青年躺著躺著就迷失了，進入自暴自棄、越躺越廢的狀態。她認為，現在青年人追求的價值更加多元，和以前八九十年代大家一起往前奮鬥衝衝衝、憑藉努力獲得金錢成功的價值觀狀態不同了，「青年失業」也要再定義，「其實現在大家都蠻多選擇的，考公、考研、出國啊甚至gap year，那這些算失業嗎？我覺得非要算的話，可能是一種積極的無業狀態。」



Carol認為，躺平是一種積累能量的過程，自由職業是她未來的發展方向。（資料圖片）

Carol出生在廣州一個藝術背景的家庭，家人在當地開辦工作室教畫班和工藝品課程，包括陶瓷和較為小眾的漆器，主要由父親和姐姐負責打理，她亦會參與打打下手。Carol來香港讀書期間，父親和姐姐因創業理念不合，姐姐前往景德鎮另闢天地。

在本科大四時期，Carol和身邊的同齡人一樣，也在積極投簡歷，積攢實習經歷，最終順利進入一家agency公司實習，獲得轉正機會和不錯的薪酬待遇。但她坦言，公司996式的工作、頻繁的加班讓她感覺壓力非常大，生活和工作完全無法平衡，幾乎到了「繼續下去感覺會死」的狀態。Carol說，有一次她照常在家用公司電腦加班到凌晨2點，她媽媽看到覺得很心疼，就對她說，相比工作掙錢，更希望她可以健康快樂，並且找到適合自己發展的路。「我的家庭氛圍算是非常開明自由，家人也不會逼迫我去工作」。

之後，Carol放棄了那份看起來體面的白領工作，和老闆提了辭職，來到香港讀研究生。她表示，在香港遊歷的過程正是自己的gap year。雖然遇到疫情等各種因素，但在香港的生活依然給了她很多去思考自己想要什麼、想做什麼的空間，她也很喜歡香港這個城市，「香港對我來說在文化上會更親切，很多那種現在廣州找不到的人情味，在香港被很好地保留了，那種人情味我很喜歡。」

Carol表示，香港保留了很多廣州已經消失的人情味。（視覺中國）

自疫情爆發以來，Carol自述，在去年3月至9月左右一直處於閉關在家的狀態，雖然有零散接一些工作，但大體上與失業的狀態無異。這次她有意避開和同齡人保持相同的節奏步調，也沒有參與秋招、春招等招聘，而是完全讓自己慢下來休息，「我覺得人生很長，不想那麼快工作，想先玩一下，就在家打遊戲談戀愛。」

去年10月左右，香港疫情稍有放寬，Carol也覺得不能再「躺」下去，便開始看一些自己感興趣的展覽，剛好看到一家專門做漆器的藝廊，「當時覺得這麼小眾，剛好我有所了解的東西，竟然在香港有一個專門的藝廊，要不過去看一看吧？」結果剛好在藝廊碰到主理人，一番聊天後，Carol收穫了在香港稍為正式的首份part-time工作，幫藝廊打理展覽。

這份工作大約持續到聖誕節，Carol說，也正是這次工作經歷，幫自己找到了下一家公司的工作。之後，她短暫回到內地放鬆遊歷，在雲南待了兩個月，又在2月時前往景德鎮，在姐姐的工作室幫忙尋找靈感，覺得冥冥之中那份事業可能會跟自己有關。在這期間，她一直在新公司做part-time工作，「能在內地wfh，還能領香港薪水，蠻爽的」。

在景德鎮期間，Carol和姐姐領養了一隻小狗，叫momo。4月時，Carol回到香港，繼續幫新公司做part-time，發現之前積累的許多資源都用上了，同時也在做一些自由職業的散活，比如幫別人改改文書，「香港的生活成本還是蠻高的」。8月時，Carol的part-time工作轉正，她也正式成為一名全職工作者。

談青年失業：要看如何定義失業 青年眼界應更開闊

談到近來頗受關注的青年失業問題，Carol表示，她認為應該要看如何去定義「失業」這個概念。「其實現在大家都蠻多選擇的，考公、考研、出國啊甚至gap year，那這些算失業嗎？我覺得非要算的話，可能是一種積極的無業狀態。」

Carol認為，現在的時代已經不再將金錢看作評判一份工作成不成功的唯一標準，青年人追求的價值也更加多元，「我覺得現在的時代和以前八九十年代大家一起往前奮鬥衝衝衝、憑藉努力獲得金錢成功的價值觀狀態不同了」。

國家統計局表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化。（視覺中國）

她舉例說，身邊有朋友做社工，薪水不高，但覺得自己在做一份幫助別人的工作，做得很快樂，這樣算低薪嗎？也有從英國讀戲劇回來的朋友，做工作坊導師收入不穩定，還需要接其他活，不知道夠不夠繳稅，那這樣算失業嗎？

「我想大家通常所謂的失業，可能像是年輕人畢業進了大廠，不到半年被裁掉，這種可能才算硬性失業。」Carol分析表示，她其實希望內地像她這個年齡段的青年可以多一些想法，眼界可以再打開一些，「人生除了進大廠還是有很多選擇和出路。很多時候大家說失業啊、找不到工作啊，其實是特指進不了大廠、進不了大家都想進的公司」。

也曾懦夫到不敢投簡歷 在自由職業中找到方向

Carol坦言，她也有過比較懦夫的心態，「比如在春招、秋招的時候，我恐懼到連改CV都沒什麼動力，等招聘結束了還沒把簡歷投出去。」對於成為自由職業者，她也並非從開始就有明確概念，「因為不想工作，但又需要有錢，所以就利用自己的技能去換錢」。

選擇成為自由職業者，也讓Carol體會到和全職工作不同的樂趣，「我覺得自己的能力有發揮。因為對自由職業來說，沒有能力我就接不到活。同時在時間上也相對自由，我可以通宵工作，第二天睡到很晚才起床。」

自由職業者算有業嗎？Carol表示：「我一直都覺得自己有業。我覺得有在賺錢就算是有業。」 她對工作的價值判斷除了薪水之外，還希望有更多意義，「比如挑戰性，可以讓大部分的我全部投入進去。可能有些太理想主義，家裡也常常覺得是不是養了個傻白甜。」

Carol指，她的興趣領域一直比較分散，會關注工藝、非遺傳承，也喜歡日本的一些藝術風格，本科參與過很多和社區藝術相關的工作坊，也會搞搞戲劇、畫畫、捏捏手工之類的，「剛開始覺得我做的東西好像很難整合到一起，後來慢慢知道自己擅長些什麼，發現現在的工作把我以前學的東西、積累的資源都用上了。」

談到自由職業如何平衡物質與生活，Carol表示，她從大學起就一直有儲蓄的習慣，也算是一種抵禦風險的方式，「目前來看，對我來說還是全職賺的錢更多，但隨著我副業的資源越積累越多，總有一天它給我帶來的收入會超過全職工作。」

不內卷：躺平是為了積蓄能量更好出發

對於時下熱議的內卷or躺平的話題，Carol也表達了自己的觀點。她認為現在的年輕人讀書時已經很忙，畢業後直接進入格子間工作，更會變得與世隔絕，無法深入了解其所處的社會，gap或躺平其實是很重要的機會，幫助年輕人去思考人生的方向。

Carol認為，評判人生的標準不是只有一條，「為什麼會卷呢？因為大家都覺得路只有一條。十幾億人在一條路上走，自然會爭得頭破血流。但思路打開，會發現不止有一條路，有十萬八千條路，大家是可以分散走的。」

談到躺平的原因，Carol坦言，「是因為太疲倦了，我需要休息，我可以漠視外界的壓力直接說我暫時無業，在休息。敢於躺平的人應該是知道自己的節奏的。躺平的過程對我來說是一個休息、積累能量的過程，可以幫助我站起來。站累了就躺會，沒什麼。」

同時，Carol不認為自己屬於完全躺平一類，至多算不內卷，「如果認真算起來，我在幼稚園也gap過一次，小時候我媽覺得我玩得那麼開心，索性讓我多玩了一年再去讀書。」

內地青年失業問題引發各方關注。（中新社）

Carol直言：「我覺得躺平是為了積蓄能量再出發，但可能也有人躺著躺著就迷失了，進入自暴自棄、越躺越廢的狀態，我也見過不少香港青年，直接躺成『三和大神』（ 原指沒有固定工作，也沒有固定居住場所，在深圳活動的年輕人們，現泛指沒有目標的青年）」。

她表示，在經歷疫情帶來整個世界的動盪後，大家可能都會陷入某種恐慌，想尋求某種穩定的狀態，也包括穩定的，例如體制內的工作，「但我覺得，安穩的東西是虛幻的。對我而言，最扎實最安穩的方式，就是靠自己的技能吃飯。」

Carol表示，經過人生的gap year，她的心態變得唯心主義，「覺得這個世界要怎麼看，是什麼樣子的，還是取決於我的眼睛我的視覺是什麼樣子的。我想要看的範圍決定了我要如何去篩選信息、找什麼樣的工作、接觸什麼樣的人，這個方向會慢慢把我引領到我想去的地方。雖然路上也不知道會面對些什麼，但我大概知道整個方向是對的了。」