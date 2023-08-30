青年失業︱港大碩士投百份履歷沒下文　回東莞當「全職兒女」

中國政法大學本科、香港大學碩士畢業的張舒婷，過去幾個月投了幾百份簡歷，仍未找到一份合適的工作。今年5月下旬，她從香港回到廣東東莞家裡，做起「全職女兒」。



投出的幾百份簡歷，只為24歲的張舒婷帶來三個面試機會。其中一家投資銀行在幾輪面試後向她發出錄用通知，但後來因公司凍結招聘，最終取消了錄用。

為了找工作，張舒婷動用各種人脈，請同學朋友內部推薦，還聯繫到以前實習公司的上司，窮盡各種方法，但都沒有下文。

連續三個月「被迫家裡蹲」，讓法學專業畢業的張舒婷不得不一再下調求職預期。她說：「只要他們願意給我機會，我都可以去試一下。」

中國青年一代被寄予厚望，但隨著時代的劇烈變化，青年一代也面臨諸多困境。(資料圖片)

在內地經濟復蘇乏力、企業招聘需求萎縮的大背景下，就業壓力從一般的院校，漸漸傳導至處於就業金字塔頂端的「985」、「211」。「985」和「211」是中國教育部自上世紀90年代起開始重點建設39所和115所名牌大學，但許多像張舒婷一樣的名校生也面臨找工作困境。

官方資料顯示，2023年內地高校畢業生規模達1158萬，創歷史新高。與此同時，16歲至24歲青年失業率今年首六個月逐月攀升，6月達到21.3%，是官方統計該資料以來的最高。本月15日，國家統計局宣佈暫停公佈青年失業率資料，這引起輿論猜測，7月的青年失業數字可能更糟。

內地青年「就業難」還呈現一個突出現象，就是高學歷失業。據中國社會科學院今年7月發佈的《中國宏觀金融分析》報告，2021年城鎮青年失業人員中，大學本科以上學歷占42%以上。

2023年6月9日，中國北京招聘會上一名女性頭靠桌上。儘管中國的總體失業率有所下降，但該國的青年失業率卻徘徊在20.4%的歷史高位。（Getty）

面對嚴峻的就業形勢，明年才畢業的一名「985」高校管理與工程碩士生王靈素（化名），現在已開始第一輪簡歷「海投」。

王靈素還加入了各種各樣的微信群。不論是學院和班裡有幾百人的就業群，還是社團群、宿舍群、學長學姐群，甚至連交換物品的閒置群，她都捨不得退，「就怕錯過求職資訊」。

王靈素說，身邊優秀的人太多，好的就業機會又有限，因此只能不停地「卷」。她深知，學歷只是敲門磚，「大家其實都在一個池子裡遊，就看誰能上岸了」。

不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裏」、「流調裏最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。（視覺中國）

名校生掀起「考公」熱

就業市場僧多粥少，考公務員成為很多名校畢業生解決就業問題的首選。

與王靈素專業同級的五六百人中，一半都有意向考公務員。張舒婷也告訴《聯合早報》記者，她在中國政法大學的同學中，除了不到三分之一進入律師事務所，很大一部分都在考公務員。

為了爭取公務員的「鐵飯碗」，張舒婷的許多同學都是「全國巡考」，從北京、上海考到廣東、浙江等薪資福利更好的地區。她自己也參加了家鄉廣東省的公務員考試。

內地公務員考試網資料顯示，2023國家考試公務員報名人數突破250萬人，同比增長54萬餘人，創歷史新高。今年的招錄人數雖然比去年的3萬1242人增加了幾千人，但競爭依舊相當激烈。

內地大學生就業存在諸多問題。（微博＠該起床考公啦大偉）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦接受《聯合早報》採訪時指出，限於錄取人數，大部分人無法通過考公務員來獲得一份穩定的工作。

他也直言，名校生一起考公務員是「非常短視的行為」，也是「一件非常可悲的事情」。這是因為，長時間留在體制內可能會導致與社會脫節，「你覺得26、27歲進體制內是很安全的，等到30多歲時代變革來的時候，你會最快被體制拋棄、被社會拋棄。」

名校生選擇性「失業」

在尚未「上岸」的名校生中，主動選擇「失業」或仍在觀望的青年也不在少數。華東地區一所知名「985」高校知情人士稱，他所在高校不乏已經拿到了工作錄取通知，但仍在等待更好機會的畢業生，「難的不是就業與否，而是想不想就業」。

這名知情者還透露，他所在高校的初次就業率今年8月已達到85%，到年底資料統計截止時，就業率還會升高。

內地就業競爭壓力愈來愈大。（資料圖片）

中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉今年7月接受《三聯生活週刊》採訪時說，優秀的畢業生「贏者通吃」，可以拿到多個錄取通知，但其他學生可能一個都沒有，這體現出內地目前結構性失業突出。

他指出，內地大學生就業市場面臨供需總量不匹配的總體性結構失衡問題， 也有知識和能力結構錯配，後者是更嚴重與持久的問題。

至於高校畢業生初入社會時短期內找不到工作，曾湘泉認為，這種現象並非內地獨有，內地青年失業率也不能直接和國際資料進行簡單對比。國際上將調查周前4周內搜尋工作且沒有找到的人納入失業人口，而內地將標準定為調查周前12周，「如果按照國際標準，內地青年失業率將比現在低10%左右。」

曾湘泉認為，更持久與嚴重的問題是教育結構錯配，這也是導致內地出現低品質就業的原因之一。

廣西南寧，求職者在高校畢業就業創業一站式服務中心諮詢。（視覺中國）

現實中，需要工作的高校生只能逐步降低要求。張舒婷今年6月註冊了小紅書帳號，分享自己找工作和做「全職女兒」的心得。同時，她也放寬預期，做好了找工作「打持久戰」的準備。

她說：「如果特別好的去不了就去差一點的，再慢慢往下調；香港廣州深圳沒有機會，那就往北方再看看。我覺得肯定還是有的，只是跟自己心理預期匹配的問題。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

