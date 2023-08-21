青年失業｜畢業後世界霎時黯淡　新晉記者：光原地踏步就耗盡力氣

中國青年失業率屢創新高，對於剛出社會的職場新鮮人而言，可以一展所長的好工作幾乎已成奢望，「內捲」、「躺平」是反覆出現的關鍵詞。本月中旬，國家統計局更突然表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化，引起輿論熱議。



在廣東一家媒體公司任職的Isabella（化名）近日接受《香港01》採訪表示，現時關於「失業」的焦慮已經成為一種逃無可逃的氛圍，自身只能被動地感受大環境在重塑生活和生命體驗。



求職的不敢要求太多 在職的受氣又不敢辭

Isabella表示，從中年下沉到青年，從線下瀰漫到線上，以往社交媒體上好像都沒有這麼大範圍的討論，但是現在每天都可以從不同角度看見失業的壓力，例如互聯網大廠降薪裁員縮招，建築工地清退超齡工人，高學歷人才轉行送外賣，應屆畢業生接力回答「如果我沒有上過大學」，國家統計局暫停發布全國青年失業率……失業的不止是青年，但是青年的失業確實加劇了大家的焦慮和危機意識。

就她周圍人的經歷來看，大家閒談的話題也幾乎離不開工作，求職的覺得有份工就不錯了，不敢提什麼要求，在職的覺得工作很受氣，但不敢說辭就辭。她自己會陷入很深的無力感，對自己也對他人，不知道事情怎麼就變成了這樣，「明明在我眼中，大家都那麼出色出彩，有個性有想法有能力，大學畢業前，一直很篤定這樣的他們一定會在自己喜歡的領域閃閃發光，活出自己的色彩。但是大學畢業後，我看到的世界霎時就變得單調和黯淡」。

現時，她身邊的絕大多數人基於各種現實的考慮，都湧進了考研、考公、考編的賽道，希望能找到一份「穩定」的工作，尤其是趕上並經歷了疫情，這樣的需求就更加旺盛，很多曾經不想考公的人也開始嚮往一種「穩定」的狀態和生活，「或許也能從一個側面看出大家對失業的恐懼」。不過她也表示，這可能跟其專業和朋友圈有關，因她身邊幾乎都是文科生，與理科生相比，有薪資瓶頸卻沒有晉升空間，行業受到的衝擊大，工作的不穩定性和可替代性都更高。她笑言：「大家都在後悔當初為什麼不學理。」

Isabella表示，內地年青人對「穩定」狀態和生活的嚮往，或側面反映出對失業的恐懼。（新華社）

實習待遇大縮水 正職workload幹不完

現時，Isabella在一家頗大型及老牌的傳媒工作，可即便在如此背景的公司，實習生的待遇仍大幅縮水，從幾千腰斬至幾百元，而且還沒有轉正的機會。

對此，她的感受就是離譜，指一般公司的用工策略是多招實習生，當作廉價勞動力來創造更大的價值，但是公司反而是想要縮減實習生，降低實習生待遇，同事之間在聊的時候都想不通高層們的腦迴路。

在Isabella看來，降低實習生的待遇，意味著正職只能承擔更多工作量。（VCG）

她認為，唯一能合理化的解釋，是實習生分擔的那部分工作量又回到了正職工身上，他們工作時間幹不完就只能加班幹，「可能這就是領導想要的降本增效吧，在他們眼中，不加班就是工作量不飽和，加班就是工作效率低，怎麼說都是我們的問題不是他們不會管理的問題。這盛世如他所願」。

她進一步透露，雖然高層總說形勢不好生存艱難，但事實是公司業績只增不減，今年招了近30名應屆畢業生，據說歷年來規模最大的一次。她不清楚新人的工資待遇如何，但是領導一直明裏暗裏嫌老員工的工資太高了，開口閉口就是「你們不是不可取代的」，現在又說要搞KPI（關鍵績效指標）考核，「可能想趁此機會換血吧。這盛世如他所願」。

不至飢不擇食 惟看不見路在何方

近年來在內地，諸如「大學生送外賣」的議題不時出現，有人認為這是浪費人才，但也有人認為自立自強值得每個人尊重，但這都側面反映出就業環境有多嚴峻。

Isabella表示，以她周圍的情況來看，青年人找工作應該也沒到「飢不擇食」的地步，雖然大家找工作雖然標準比以往是降低了，但是一些底線還是在的，至少要考慮家庭的經濟情況，也要保證工資能負擔自己的生活水平；即使不確切地知道自己究竟對什麼工作感興趣，也會很明確地知道自己不喜歡什麼工作和環境。

愈來愈大學生加入到外賣騎手行列，但Isabella認為，年青人應該也沒到「飢不擇食」的地步。（新華社）

雖然聊天的時候總會肆無忌憚，覺得什麼工作都可以試一試，做點重覆性的體力活也挺好，但她認為，當落在行動上，就會有更多現實的考慮，選擇也會趨於保守，「大家只是在自己能接受的範圍內降低標準而已」。而且，該問題也要視乎個人的具體情況，以她身邊為例，就有海外留學的研究生找工作找到灰心喪氣，最後選了跟自己專業和興趣毫不相關的人事崗位，但與此同時，也有雙非的本科畢業生穩紮穩打地朝自己的目標一步步邁進，並找到了自己的理想工作，這中間可能不完全是大環境在左右，也跟個人的能力、視野以及一直以來的職業生涯規劃是否清晰有關。

不過於個人而言，現在最大的焦慮，就是對個人工作發展前景沒有看法，看不到自身的成長性，也看不到下一步能去哪。她解釋，媒體行業發展到現在，內容、傳播、待遇、影響力的局限都顯而易見，只要還在這一行，去哪裏感覺都大差不差。雖然在旁人看來，她的工作還算是體面、高薪，比大多數人的處境都好很多；但在她自己看來，人與人之間的痛苦和處境是沒有可比性的，「不是別人活得不好我活得好就是好。我的參照物從來不是別人而是自己，只要回看過去還算有點朝氣的自己，我就會對現在原地踏步的自己感到厭倦和失望。更好笑的是，只是原地踏步就耗盡了我的力氣，而我又沒辦法用不退步就是進步來安慰自己」。

在一線城市垂死爭扎

近日，教研機構「麥可思研究院」最新調查報告顯示，近年來返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，2022年達到接近一半的47%，「北上廣深」等一線城市漸漸失寵。

對此，同樣身在一線城市的Isabella慨嘆，大眾普遍覺得年輕人會往一線城市跑，誰想到越來越難生活的，恰恰就是在一線城市，其身邊不少人找工作的時候除了會考慮「穩定」，也會開始考慮二三線城市，原因是覺得消費水平沒那麼高，競爭沒那麼激烈，壓力沒那麼大，薪資也還過得去，最後存的錢可能比在一線城市打工還多。

在內捲的大環境下，「北上廣深」等一線城市在畢業生眼中似乎光環不再。圖為廣州塔及周邊商業區。（VCG）

然而一家不知一家難，她表示，對像她這樣的媒體從業者而言，比較尷尬的地方就在於，只有在一線城市才能找到有知名度的企業及比較高的薪水，若是回縣城，就只能發展自媒體了，「這就是為什麼我還在一線城市垂死掙扎，因為想不到去縣城能發展什麼，除非轉行」。

至於整體經濟前景，她也慨嘆沒有什麼看法，只能被動地感受大環境在重塑自己的生活和生命體驗。「從小的教育曾讓我們天真地相信世界和平，相信自己能自由地抵達世界任何一個角落，能選擇任何一種想要的人生；長大後的世界卻只想讓我們看見殘酷的一面，戰爭、災難、氣候危機、性別不平等現象正在每個當下發生，經濟和政治形勢瞬息萬變，個體只是為了自己的就業和失業問題就精疲力竭，遠方的哭聲更顯遙遠，世界的理想不再理想。我祝大家成功。」