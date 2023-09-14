泰國實施5個月免簽　中國遊客：不滿日本　考慮改去曼谷或蘇梅島

泰國日前宣布對中國遊客實施5個月免簽證政策，隨後中國各大旅遊平台有關泰國遊的搜尋度激增。另一方面，報道指在日本福島核污染水排海導致反日情緒下，有原計劃訪日的中國遊客表示考慮改去泰國。



泰國官方數據顯示，截至8月27日，今年有1760萬人次海外遊客入境泰國，其中中國遊客為218.2萬人次，排名第二多，僅次於馬來西亞的279.7萬人次。周三（13日），泰國內閣會議決定對中國遊客實施為期5個月免簽政策，時間將從今年9月25日起，直至明年2月29日。

由於政策實施時間點剛好在「十一」長假（9月29日至10月6日）前，消息一出，中國各大旅遊平台泰國相關旅遊產品搜尋度激增。而中國駐泰國使館回應表示，泰方免簽政策將為中國遊客提供便利，也有利於當地旅遊發展和經濟復甦，中方對此表示讚賞，並願提供必要配合。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）日前召開會議探討向中國遊客提供免簽政策。（泰國頭條新聞社）

一名上海科技業者向台灣中央社表示，他原先規劃「十一」長假赴日本旅遊，但福島核污染水排海一事讓人憤怒，旅伴也因此拒絕赴日本旅遊，加上受簽證政策影響，故打消前往日本旅遊念頭。但在難得的連假面前，他還是想出外走走，遂考慮改去泰國曼谷或蘇梅島。

不過，他對於當地治安情形有很大疑慮，加上疫後消費拉高，消費品質有沒有跟上也是考慮是否前往旅遊的要素。據《第一財經》報道，中國遊客赴泰旅遊興趣度極高的三個地點是曼谷、清邁及布吉島，而「泰國近期安全情況」、「泰國攻略」、「泰國小眾海島」則是遊客諮詢度最多問題，反映安全問題考量是赴泰旅遊的關鍵決定要素之一。近年來，不時有詐騙集團在當地綁架遊客前往詐騙園區的消息，持續引發兩岸三地輿論的關注。

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