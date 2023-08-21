中泰緬老四國聯合打擊賭詐犯罪　泰國警方：日均近200華人被販賣

緬甸販賣人口問題日益引發關注。8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國清邁舉行專項合作打擊行動啟動會，包括區域內賭博、詐騙，以及衍生的人口販運、綁架等犯罪行為。



據泰國國家新聞局（NNT）報道，電信詐騙團伙已給泰國造成數十億泰銖損失。泰國警方指，平均每日有200名華人被進行人口販賣。據悉，本次將協調中心建立在泰國，一方面因泰國在地理上與緬甸接壤，邊境線長，地域分散難以打擊；另一方面，內媒介紹，泰國不僅是提供販運對象的源頭，也是各地人口販運的中轉站。



據官媒《央視新聞》報道，本次啟動會中，中國、泰國、緬甸、老撾各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，以更緊密的合作、更主動的攻勢、更專業的行動，嚴厲打擊本區域電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。

各方表示，將用實際行動向那些仍不收手的賭詐犯罪集團發出嚴厲警告，向國內外展示中泰緬老四國警方團結合作、嚴打賭詐的堅定決心。中國政府將為當地協調中心和執法人員提供培訓支持，並為聯合行動提供預算和技術。

8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國清邁舉行專項合作打擊行動啟動會。（央視新聞）

為何將協調中心建在泰國？

據泰國國家新聞局（NNT）報道，電信詐騙團伙已給泰國造成數十億泰銖損失，建立一個三方協調中心可以作為打擊其犯罪團伙的一種手段。

據內媒《九派新聞》報道，泰國警方統計，每年有大約7萬名華人從泰國被販賣至緬甸苗瓦迪鎮，相當於平均每天有將近200人被販賣。

此外，報道指，泰國和緬甸在地理上接壤，邊境線長，地域分散，難以打擊。泰國不僅成為提供販運對象的源頭，也是各地人口販運的中轉站。泰國的湄索地區和緬甸的苗瓦迪只隔著一條湄公河。將協調中心建立在泰國，有助於對打擊犯罪窩點做出快速反應。

泰國國境地圖。（九派新聞）

8月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同來華進行工作訪問的泰國副總理兼外長會談。王毅提到，中方願同泰方深化各領域合作，共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。

此前，據中國駐緬甸大使館官方公號，7月25日，陳海大使在緬甸首都奈比多會見緬甸外長丹穗。丹穗表示，電詐活動影響緬甸國家形象，引發內外民眾擔憂，緬方打擊詐賭活動立場堅決。緬方將同中方等相關鄰國協調開展後續打擊行動，並探討成立常態化合作機制，對緬境內涉詐涉賭不法分子形成震懾，維護兩國民眾安全和利益。