騰訊QQ「小世界」版塊存大量色情信息　被責令暫停並處罰款100萬

據網信中國公號消息，近日，騰訊因QQ平台「小世界」版塊存在大量色情等違法信息，危害未成年人身心健康，被網信辦依法約談，責令暫停版塊信息更新30日，沒收違法所得併處100萬元人民幣罰款。



9月13日晚，據網信中國公號消息，針對騰訊QQ平台「小世界」版塊存在大量色情等違法信息，危害未成年人身心健康問題，國家網信辦指導廣東省網信辦，依法約談騰訊公司相關負責人，依據《未成年人保護法》第一百二十七條，實施行政處罰，責令暫停「小世界」版塊信息更新30日，沒收違法所得併處100萬元罰款。

據悉，騰訊QQ平台「小世界」版塊存在大量色情引流信息，部分用戶在評論區誘導未成年人不良交友、實施性引誘，招募未成年人進行遊戲陪玩，嚴重侵害未成年人合法權益，危害未成年人身心健康，違反《未成年人保護法》第八十條。

同日，騰訊QQ安全中心發佈公告，回應處罰，指誠懇接受、堅決執行。已經按網信部門的各項要求，全面開展QQ小世界等功能版塊的整改工作，通過技術升級、平台舉報巡查完善等多重手段，加大力度推進社區生態治理，對查驗屬實的不良和有害信息予以嚴厲的打擊。據悉，據了解，騰訊QQ平台「小世界」是QQ旗下的短視頻應用版塊。