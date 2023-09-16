深江鐵路建設迎進展　通車後中山往深圳機場僅需25分鐘

連接深圳與江門的深江鐵路，於去年10月9日全線開工建設。日前，深江鐵路（橫欄段）建設工程迎來新進展，預計通車後，中山北站往深圳機場僅需25分鐘。



據深視新聞報道，2022年12月，深江鐵路（橫欄段）正式進場施工。經過一段時間的建設，一個個橋墩拔地而起。

深江鐵路(橫欄段) 途經橫西村、橫東村和寶裕村等，屬於深江鐵路SJSG-11標二分部。該分部途經沙溪橋段、橫欄站橋段、磨刀門水道橋段，總投資為15.24億元人民幣。

深江鐵路(橫欄段)項目竣工日期為2026年2月28日。截至目前，項目現場進展佔總體進度的25%，工期可控。其中關鍵節點跨磨刀門水道主橋預計在2025年9月20日施工完成。

深江鐵路設計時速250公里，西麗至南沙段時速200公里。全線設西麗、深圳機場、東莞濱海灣、南沙、中山北、中山西（橫欄）、江門等7座車站。

深江高鐵將是首條實現中山直通深圳的高鐵。項目建成後，從中山北站到深圳機場僅需25分鐘。深圳機場站也將成為粵港澳大灣區內首家明確引入國家鐵路幹線的機場，以「空鐵聯運」為主要發展方向。

據了解，本項目是沿線地區新建重大基礎設施，在國民經濟中具有落實廣東自貿區及粵港澳大灣區等多項國家重大戰略實施、促進廣東省和珠三角城市群全面均衡發展、帶動沿線地區社會經濟加快增長等重要意義和作用。

深江鐵路線路全長116公里，時速最快可達250公里，料2028年4月全線建成通車。屆時深圳與江門可實現1小時內通達，香港至茂名、湛江等粵西地區亦將省時逾半。