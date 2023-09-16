任職宜賓23年醫院院長曝賄行：收8車7房，遍佈成都、雲南和海南

近日，四川宜賓市第五人民醫院原黨委書記、院長石駿自曝了他的貪腐細節，稱收取不義之財買了8輛名車、7處房產，房產遍及各省，分佈四川、海南等地，另收受現金大概有600萬元人民幣（下同），同時還查出「醫院體系內行賄款普遍達到藥價的30%甚至50%」，掀輿論情緒不滿，網民紛紛責罵「吃病人肉，喝病人血」。



據「廉潔四川」9月15日發佈，去年以來，宜賓市紀委監委針對醫藥領域突出問題，堅持同步查辦案件、同步查找問題、同步督促整改、同步教育警示，推動從個案突破到系統治理的有效轉變，形成了系統集成、協同高效的治理格局。

相關事件起因去年6月，宜賓市敘州區委第一巡察組在巡察宜賓市第六人民醫院時，收到一封舉報信。舉報人反映，該院泌尿科給患者做完手術後，直接讓患者將手續費轉給護士長，而不是透過醫院窗口支付。專案組隨即對該科室進行了調查，很快就鎖定了這是科室主任羅顯策指使的。

然而，羅顯策僅是避重就輕向調查組交代了科室私設小金庫、收受藥品回扣等問題，甚至說出「甚至最多大不了我就退錢」的離譜言論。隨後，在調查組的釐清下，醫院系統性收受回扣的潛規則相繼曝光，包括醫院院長江華山違紀違法事實也隨之浮出水面。

江華山在鏡頭前吐露過往收賄心跡。（《嚴查醫「蠹」》）

經查，江華山利用擔任六醫院黨委書記、院長職務上的便利，為相關企業在醫院開戶，藥品、設備、耗材引進和銷售，工程項目建設和回款等方面，為10餘名醫藥代表提供幫助，受賄金額高達600餘萬元，醫藥代表從中獲取不當利益3000萬餘元。

宜賓市敘州區紀委監委第三紀檢監察室副主任任信表示，江華山的帶頭腐敗，讓院內貪腐成風，江華山、羅顯策案的查辦，也拉開了宜賓市醫藥領域腐敗問題集中整治的大幕。

透過發現的問題線索，宜賓市委巡察辦在全市實行了「點穴巡察」，對市衛生健康委和市一、二醫院等15家重點單位進行市縣聯動巡察，發現醫療衛生領域問題285個、移交問題線索36件。

謝明均坦言，「實際上這些（回扣）錢最終還得要攤在病人身上，還得要病人出」。（《嚴查醫「蠹」》）

2022年12月，宜賓市紀委監委對宜賓市第一人民醫院原黨委書記、院長謝明均採取留置措施，主要查實其有收受藥商、設備商回扣與「好處費」等不法情事。據悉，在市一醫院，下面的醫務人員有樣學樣，肆意妄為，從院領導、藥事委員會、藥劑科、科室和醫務人員等被不法藥商層層打通，紛紛採購這些有回扣的藥品，「行賄款普遍達到了藥價的30%甚至50%」。謝明均坦言，「實際上這些錢最終還得要攤在病人身上，還得要病人出」。

在《嚴查醫「蠹」》一片的報道中，稱已退休在家的宜賓市第五人民醫院原黨委書記、院長石駿，在得知謝明均被留置後「坐立難安」，因為擔心從1999年擔任原南溪縣人民醫院院長開始，至2021年退居二線的這23年期間，自己的貪腐行徑很有可能會被這場風暴掀開。

石駿坦言，在當上院長後，「收的不義之財買了8輛車、7處房產，車有保時捷卡宴，有賓士S300，有途銳；7處房產主要是在成都、雲南，還有南溪、海南等地，然後有現金大概有600萬左右」。

在石駿任職的23年裡，他牢牢掌握醫院各項商業採購、人事任免、基建等全方位的話語權，並且在關鍵崗位培植親信，暢通權力變現的管道。「家長制」作風早已把規章制度侵蝕得支離破碎，讓醫院管理層、職工對其俯首稱臣，內部監督完全失控，撐大了權力尋租的空間。

「有些重大的事情，還是要交辦公會或者黨委會研究，但有些時候這些事情，也只是走個過場而已，主要是按我的意見來辦。」石駿說道。

儘管宜賓醫藥領域多名公職人員相繼倒下，但相關人等的腐敗行為已嚴重損了醫療系統的公信力和形象，也侵害了群眾的切身利益。宜賓市紀委監委稱將繼續保持高壓態勢，查處醫療系統的腐敗問題，同時加強醫療系統的監督管理和制度建設，以維護醫藥領域行業穩定，並制定《關於在醫療衛生領域專項治理中敦促主動說清問題的工作方案》，作為醫務人員處理政策指引。