恒大財富總經理杜亮被採刑事強制措施　曾承認已提前贖回理財產品

深圳南山公安16日稱，近期公安機關依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司（以下簡稱：恒大財富）杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。官媒《上海證券報》引述消息稱，「杜某」即恒大財富法定代表人、執行董事兼總經理杜亮。



深圳官方的微信公眾號「深圳發布」發文引述消息稱，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。



2021年9月，恒大財富法定代表人、執行董事兼總經理杜亮被示威的投資者圍困。（微博）

「深圳發布」的報道稱，根據目前公開信息，恒大財富及其關聯方違法歸集資金形成內部資金池，違反合同約定錯配產品投向、期限，造成廣大投資人的損失。

報道又引述匿名法律專家稱，公安機關及時對恒大財富立案，將有利於依法開展追贓挽損工作，或可一定程度上減少恒大財富相關投資人的損失。

報道引述匿名財經專家指，恒大財富涉嫌通過違法違規承諾高額回報非法集資，不按約定使用資金，造成投資人損失，嚴重影響了金融市場秩序。本次打擊行動對規範穩定金融市場具有積極意義。

2021年9月，投資者在恒大集團位於深圳的總部聚集要求兑付理財產品（點圖放大）：

杜亮承認「因為家裏有急事」自己提前兌付

早在2021年9月，恒大財富傳出疑似爆煲，來自多地的數百名投資者在恒大集團位於深圳的總部聚集，與恒大財富執行董事兼總經理杜亮對話，要求公司兑付所購買的理財產品，並質疑恒大高層私下提前兑付離場。

《上海證券報》報道指，此前網上有相關信息顯示，杜亮與其父親杜永平，總計四筆合計1000多萬元（人民幣，下同）的投資，已經全部提前兌付的交易憑證。杜亮當年在現場承認，其在2021年5月31日贖回在恒大財富的理財產品，提前兌付是因為家裏有急事，但是對於兌付金額未提及。

根據資料，恒大金融成立於2015年11月，法定代表人杜亮，註冊資本10億元，由恒大金融控股集團（深圳）有限公司全資持股，後者為恒大集團有限公司全資子公司。

恒大財富本年8月31日於官網發出公告，指出因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展8月兌付。後續兌付安排將另行公告。截至去年底，恒大財富未兌付本息為340億元人民幣。