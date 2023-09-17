浙江書記晤香港傳媒高層：感受到香港由亂到治、由治及興良好態勢

9月17日上午，浙江省委書記、省人大常委會主任易煉紅在杭州會見香港傳媒高層參訪團。此前一天，香港傳媒高層參訪團走訪了杭州亞運村、吉利控股集團、正泰集團。

會見中，易煉紅首先談及了今年六月份在香港參加浙江周活動的感受，表示「很深刻感受到香港同胞愛國的熱情，也感受到了香港由亂到治、由治及興的良好態勢。」因浙江周臨近香港回歸26周年，易煉紅也提到，在香港「感受到了喜慶的氛圍，也發自內心感受到習近平總書記所做出的推動香港繁榮發展的舉措，是完全正確的，也是行之有效的，對香港的未來充滿信心。」

緊接着，易煉紅提到了浙江的「八八戰略」和「千萬工程」。「八八戰略」由習近平擔任浙江省委書記時提出，概而言之即進一步發揮浙江省八個方面的優勢、推進八個方面的舉措。易煉紅說，今年是「八八戰略」實施20周年，浙江也由20年前經濟總量只有八千億人民幣，上升到2022年年底的7.8萬億人民幣，經濟總量迅速擴張，排名內地各省市第四位。

「千萬工程」即「千村示範、萬村整治」工程，也由習近平在浙江任職時提出。具體來說，從全省近四萬個村莊中選擇一萬個左右的行政村進行全面整治，把其中一千個左右的中心村建成全面小康示範村。今次香港傳媒高層團走訪的湖州市安吉縣天荒坪鎮餘村，即是其中的典型。

此外，易煉紅還寄望浙江與香港進一步深化合作。易煉紅說，在新時代，香港和浙江有着廣闊的合作空間、合作前景，所以浙江很願意繼續深化與香港的合作交流，進一步拓展合作交流的領域、層次。「這個過程當中我們尤為希望得到傳媒界的支持，希望藉助你們的力量，來推動浙江和香港的經貿合作，尤其是科技、教育、人才方面的合作交流，也希望藉助你們的力量，來推動兩地的人文交流，尤其是兩地之間的青年交流。」

易煉紅1959年出生，曾任江西省長、江西省委書記，系中共十九屆中央候補委員、第二十屆中央委員。