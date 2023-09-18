九一八｜講述慰安婦制度倖存者現狀　紀錄電影《二十二》日本首映

今日（18日），曾於2017年在中國內地上映，講述「慰安婦」制度倖存者生存現狀的紀錄電影《二十二》在日本首映。同日，據上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心消息，又一位倖存者在湖南平江逝世，享年102歲。截至目前，研究中心登記在冊的中國大陸地區「慰安婦」受害倖存者只剩10人。



綜合內媒報道，2017年8月14日，在32099位志願者的支持下，一部記錄日軍「慰安婦」制度受害幸存者的紀錄片《二十二》在中國內地上映。

今日是九一八事變爆發92周年，該片將於日本首映，導演郭柯將到現場與觀眾交流。他表示：「讓更多人看到，是我們的願望；讓應該看到的人看到，是我們的責任。」

公開資料顯示，《二十二》是2017年郭柯執導的慰安婦題材紀錄片，以日本侵華戰爭時期被迫充當「慰安婦」的受害者的生活狀態為背景，重點選取毛銀梅、林愛蘭、李美金、李愛連四位老人為代表，通過這四位老人和相關人員口述，紀錄她們的生活現狀。

電影於2014年開始拍攝，2017年8月14日世界慰安婦紀念日在中國上映。電影開始拍攝時，中國大陸僅有22名公開身份的受害者在世，電影因此得名《二十二》。

同日，據上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心消息，2023年9月18日上午9時許，原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害倖存者蔣奶奶在湖南平江逝世，享年102歲。

據中心介紹，蔣奶奶1922年出生於湖南平江，1939年參軍，是參加過中國抗日戰爭的老兵，曾不幸被日軍俘虜，被迫遭受性奴役。

2019年5月22日，蔣奶奶在接受上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心陳麗菲教授訪談時緊緊拉著她的手。（中國「慰安婦」問題研究中心）

2021年5月，在家人的支持下，蔣奶奶公開了自己的經歷，後經研究中心認證為原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害者。截至目前，研究中心登記在冊的中國大陸地區「慰安婦」受害倖存者只剩10人。