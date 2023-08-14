國際慰安婦日　內地健在者不足20人　南京大屠殺紀念館：勿忘歷史

今日（14日）是第11個「國際慰安婦日」，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館發影片呼籲「勿忘歷史，傳遞真相！」



影片中，一位滿頭白髮的奶奶講述被日軍強徵為「慰安婦」的痛苦經歷，「怕來得及嗎？眼淚都不敢流，不敢抬頭來看」，老奶奶一邊說，一遍雙手捂著臉。「鬼子來回轉，一轉回來就慌......就是我們這些女子，不知道抓了幾十個。」

1931年到1945年，20多萬中國婦女被侵華日軍強徵為「慰安婦」。她們受盡折磨，有人遭虐而死，至今未等來一個道歉，日本右翼依舊無底線否認歷史。如今，中國大陸登記在冊、健在的「慰安婦」制度受害倖存者已不足20人。

南京利濟巷慰安所舊址陳列館（圖片來源：侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

1991年，時年67歲的韓國金學順老人以自己的親身經歷作證，公開揭發日本推行性奴隸制度的事實。為紀念這位勇敢的老人，各受害國的民間團體決定將8月14日設立為「國際慰安婦紀念日」，以此紀念全球範圍內因日軍「慰安婦」制度而遭受苦難的女性。

公開資料顯示，慰安婦制度受害者包括來自中國大陸、台灣、韓國、朝鮮、菲律賓等11個亞洲國家和地區的婦女。1996年，聯合國成將慰安婦制度認定為「性奴隸制度」。2012年12月6日，中國歷史學者在《南京大屠殺全史》一書的出版發布會上提出，應將日軍在侵華戰爭中強徵的中國、朝鮮等國的「慰安婦」改稱為「性奴隸」。

據目前統計，全球有超過50座「慰安婦」紀念物，主要集中在中國、韓國、菲律賓等國家。中國「慰安婦」歷史博物館及雕像設立在上海師範大學；南京利濟巷慰安所舊址改設為陳列館，被國務院核定為第八批全國重點文物保護單位。