廣東省自駕遊正興！00後最愛自駕遊深圳　70到90後最愛自駕遊廣州

廣東省文化和旅遊廳近日發佈了《2023廣東省自駕遊資料分析報告》。《報告》指出，廣東自駕遊市場潛力巨大。今年（2023年），六成遊客選擇自駕出行。1到8月，全省接待自駕遊客2.7億人次，佔全省同期接待遊客的六成；廣東租車自駕訂單量位居全國第三，同比增長近八成，較2019年同期增長223%。



廣東租車自駕遊使用者以80、90後為主，佔比為77%，超過全國水平。00後的最愛目的地為深圳，70、80、90後最愛目的地為廣州，湛江成為今年暑假00後最愛的廣東省內TOP5新晉目的地。



廣東自駕遊市場潛力巨大。(微博)

2022年底，廣東省駕駛員總數超過5000萬人，其中，汽車駕駛員超過4500萬人。全省自駕遊人數也呈上升趨勢，自駕需求的增長和持證無車人口規模的擴大，都為自駕租車市場提供了充足的使用者儲備。

2022年末，全省民用汽車保有量2898萬輛，增長7.3%，其中私人汽車2395萬輛，增長8.2%。2022年廣東省的汽車產量415萬輛，同比增長22.0%。與此同時，汽車工業銷售產值破萬億元，達11520萬億，成為廣東第八個產值超萬億的產業叢集。

自駕遊可以去交通較偏遠的地方，行程也比較不受限制。(深圳發布)

根據抽樣調查資料顯示，1-8月，廣東全省自駕遊人均花費1207元，其中暑期自駕遊人均花費1009元。根據攜程租車資料顯示，1-8月，廣東租車自駕人均花費較疫情前上漲28.13%。其中暑期租車自駕人均花費較疫情前上漲37.62%。

00後自駕偏愛體驗感（舒適型），寶馬1系、日產天籟、寶馬3系是他們的最愛。70、80、90後更注重性價比，更偏愛選擇經濟型車輛。

今年暑假租車自駕男女使用者比例為6:4，女性租車訂單量同比增長51%，較男性租車訂單增長快5.5個百分點。