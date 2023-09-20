北上消費｜深圳推多項優惠港人都有份？　一文睇清如何領取

中秋、十一國慶小長假將至，相信不少港人都會來個快閃遊，甚至是趁機北上遊玩消費。毗鄰的深圳推出了多項優惠，只要用支付寶、深圳通等指定App就能領取。



深圳龍崗區及南山區正派發旅遊與文化相關的消費券。龍崗區文化廣電旅遊運動局聯合攜程集團派發「龍崗區文旅消費券」，只要關注「龍崗工會」微信公眾號，在聊天室輸入「消費券」，便可獲取電子消費券網址。

另外，在去哪兒旅行App點選「消費券」，進入龍崗旅遊消費券專區或點擊任何一個「看演出遊龍崗享優惠」的廣告，也可進入活動頁面領取優惠。

「龍崗區文旅消費券」從即日起至10月31日可領，可在指定的龍崗區旅遊飯店客房及套裝商品使用，可享7折優惠，最高立減300元（人民幣，下同）。

此外，南山區文化廣電旅遊運動局聯合攜程集團派發「南山區旅遊消費券」，當中包括「港澳定向優惠券」與「通用旅遊優惠券」。用戶只要點選攜程旅遊App的「深圳．南山知多玩多D」廣告，便可獲取電子消費券的網址。

「南山區旅遊消費券」從即日起至10月31日可領，可在指定的南山區指定的4星級及以上酒店及民宿使用。使用曾在港、澳地區登陸App之用戶所專享的「港澳定向住宿優惠券」，可得5折優惠，最多減500元。使用「通用文旅住宿優惠券」，則可獲8折優惠，最多減200元。

位於深圳南山區的蛇口希爾頓南海酒店。（希爾頓酒店官網）

▼深圳市其他優惠▼

免費領取5筆1元乘車優惠券

9月10日至10月10日期間，在支付寶搜尋「深圳出遊優惠」，進入活動介面後就可免費領取5筆1元乘車優惠券。 所有定位在深圳的支付寶用戶都可領取。乘車時，只要採用支付寶的乘車碼即可使用。

支付寶用戶可免費領取5筆1元乘車優惠券。（微信公眾號＠深圳發布）

6分錢購3.9元出行權益碼（僅限「中國農業銀行」App深圳用戶）

即日起至9月30日，「中國農業銀行」App深圳用戶可以0.06元購買價值3.9元的乘車權益碼，可用於乘搭巴士、地鐵。

用戶要在深圳通App的服務介面中，選擇「權益碼」進入活動詳情頁，再點選「立即搶購」。付款時選擇「農銀快e付」，輸入資料完成登入後授權，完成付款即可。在地鐵入閘時，只要在深圳通App點選「權益碼」，然後點選「立即使用」即可掃碼乘車。

需注意的是，本次活動僅針對「中國農業銀行」App深圳用戶，需要使用中國農業銀行App「農銀快e付」（僅限農銀簽帳卡或農銀數位人民幣皮夾），才可享權益碼優惠，活動期間每個深圳中國農業銀行用戶限購一次，不可退換，數量有限。

權益碼購買後立即可用，10日內有效，逾期作廢。使用權益碼搭乘深圳市巴士或地鐵可全額抵扣乘車費用，若單次乘車費用大於權益碼餘額，剩餘費用將從開通的免密支付管道扣除。

i深圳全國話費券幸運大轉盤

從8月23日至9月26日，在「i深圳」App首頁，直接進入i深圳寶安專區，點選首頁輪播圖，進入活動抽獎頁面。用戶抽獎可中10元、30元、50元全國電話費券，電話費預設儲值到i深圳App綁定的手機號碼。

電話費會在活動結束後的30個工作天內統一儲值，如果儲值有延遲或無簡訊提醒屬於正常現象。

全國電話費券抽獎方法。（微信公眾號＠深圳發布）

購書、觀影消費券

購書、觀影滿35元立減20抵扣券，從8月24日至9月27日，每天上午10時開搶，每日限量500張，先到先得，領完即止；每天限領取一次，最多可領取2次。

本次活動僅限「雲閃付App」深圳用戶，定位在深圳後，點選「政府消費券」-「匯文化·惠深活金秋悅文惠券」，根據提示領取即可。消費券自領取日起三天內有效，有效期限內未使用即為失效，且計算為佔用一次領取機會。

用戶可在深圳市各大書城、覔書店、友誼書城，深圳書城App、微信小程序使用。至於觀影，只要在雲閃付App搜索「雲影票」，付款時使用消費券購票即可。

深圳購物季-電子消費節滿減券

從8月11日至10月31日每日早上10時至晚上11時領券及核銷。其中，電信專屬券活動時間為9月8日至10月10日每日早上10時至晚上11時。

雲閃付App用戶定位在深圳後，點選首頁「政府消費券」-「深圳購物季-電子消費節」，即可領取大眾普通券、電信專屬券或移動專屬券，每人僅限領取且核銷一次一張消費券。

在領取頁面可以查看詳細的規則及適用門市。 用戶在雲閃付App領取票券後，在活動門店內活動終端機下出示銀聯二維碼支付核銷享受立減消費優惠。